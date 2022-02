Covid, Salvini: "Dopo 10 giorni chiuso in casa sono negativo"

ll leader della Lega, Matteo Salvini, punta sull'ironia per annunciare di essere negativo al Covid. Sulla sua pagina Facebook ha postato un video in cui lo si vede seduto su un divano all'aperto, tra libri e appunti di lavoro. In sottofondo c'è la canzone "Penso positivo" di Jovanotti, ma Salvini mostra un test e sorridente annuncia: "No, no, no è negativo".

Il leader leghista era risultato positivo al Covid lo scorso 3 febbraio, mentre si stava recando alla Camera per il giuramento del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ora, dopo i dieci giorni previsti, il tampone che rivela la negativizzazione al virus. "E dopo 10 giorni chiuso in casa, finalmente oggi... Buona domenica, Amici!", scrive a corredo del suo post.