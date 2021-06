Pressing di Salvini per la riapertura delle discoteche

“Dal primo luglio diritto al lavoro per 3mila imprese e 100mila lavoratori, insieme al diritto a un divertimento (sano e controllato) per milioni di giovani chiusi in casa da mesi. Non riaprire discoteche e sale da ballo significherebbe premiare abusivismo e illegalità, punire i nostri ragazzi senza motivo, regalare milioni di turisti ad altri Paesi europei”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, nel momento in cui tutta Italia sta tornando alla vita e gli unici a restare chiusi sono soltanto i locali delle sale da ballo e il mondo delle discoteche, che restano sempre sospese ovunque.

Un caso isolato perché, tra una settimana, l'Italia dirà addio al coprifuoco e dovrebbe colorarsi praticamente tutta di bianco. Riprenderanno anche in zona gialla feste e ricevimenti per i matrimoni. Per partecipare sarà obbligatorio il green pass, cioè o il certificato di vaccinazione, o quello di avvenuta guarigione o un tampone negativo fatto nelle 48 ore precedenti. Via libera anche a fiere, cerimonie e parchi tematici.

Una spinta nei giorni degli Europei e dopo la gara d'esordio con 16 mila persone a tifare Italia a Roma viene anche per l'aumento del pubblico negli stadi. "Se i dati continueranno ad essere questi di oggi e quindi con un progressivo miglioramento, è ragionevole pensare che la prossima stagione inizierà col pubblico in presenza - dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa - e che la percentuale del 25% potrà essere superata con un percorso graduale. Perché anche mandare i tifosi allo stadio significa dare un segnale di ritorno alla normalità all'intero paese".