Draghi dovrà scegliere tra Lega e 5 stelle?

Movimento 5 stelle e Lega rappresentano in parlamento i gruppi parlamentari di maggiore peso e il premier incaricato Mario Draghi si trova per certi versi già tirato per la giacca dai leader. Se da una parte il neo candidato capo politico del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte (qui il discorso del tavolino) ha assicurato il proprio sostengo ad un governo Draghi che dovrà però essere politico (ovvero avere ministri 5 stelle, e degli alleati Pd e Leu, ndr), a smarcarsi è il leader della Lega Matteo Salvini.

"In base alle risposte che avremo liberamente e serenamente faremo le nostre scelte" ha ribadito Matteo Salvini, segretario della Lega, che si mostra ai giornalisti - dopo la riunione della segreteria politica - insieme al responsabile Esteri Giancarlo Giorgetti, per fugare ogni sospetto di divisioni interne.

"Draghi dovrà scegliere tra le richieste di Grillo e quelle nostre che sono il contrario. Meno tasse o più tasse. Noi siamo liberi. Meno tasse e meno burocrazia"

Il centrodestra andrà diviso alle consultazioni del presidente del consiglio incaricato che oggi incontra i piccoli gruppi parlamentari.

Da Forza Italia - che parlerà con il premier incaricato solo domani - è arrivata una chiara apertura seppure condizionata ad una condivisione dei contenuti e dei membri del governo.