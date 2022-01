Salvini: "Io drogato in bagno proprio no...". E annuncia una querela

Matteo Salvini ha annunciato una querela nei confronti de Il Riformista, il quotidiano diretto da Piero Sansonetti. Su Facebook, il leader della Lega ha puntato il dito contro un articolo di sabato scorso in cui il giornale, in un retroscena, riportava il discorso di due leghisti dopo il flop del voto a Maria Elisabetta Casellati per il Quirinale. La frase "incriminata" per Salvini è la seguente: "Due colonnelli della fronda leghista, seduti sui divanetti rossi, svelenano tra loro commenti pesanti sulle frequenti necessità del segretario di assentarsi un attimo, giusto un attimo, per poi tornare rinfrancato e pimpante".

Salvini la interpreta in modo piuttosto netto: "Ho capito io quello che avete capito voi? Uscirei spesso dall'ufficio, durante le riunioni, per andare a drogarmi in bagno e tornare pimpante… Accetto tutto, ma non questo". E ancora: "Drogato proprio no: questo non fa parte della contesa politica, questo va oltre, vorrei chiedere a questi “giornalisti” di ricordarsi che fuori dai palazzi della politica ho due figli che rispettano e amano il loro papà, che con tutti i suoi difetti è per loro un modello. Non chiedo rispetto, per qualcuno sarebbe troppo, ma almeno un po' di pudore e vergogna pensando ai bambini, questo sì".

Salvini ha concluso annunciando una querela nei confronti del quotidiano e anticipando che i soldi dell'eventuale risarcimento danni andranno alla comunità di San Patrignano. Dalla Lega i capigruppo di Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, hanno chiesto al giornale di scusarsi o mostrare le prove. "Il vergognoso articolo in cui si insinua che Matteo Salvini sia uscito frequentemente dal suo ufficio per andarsi a drogare in bagno è quanto di più meschino, triste e raccapricciante sia stato scritto in questi giorni", hanno scritto i leghisti.

La frase "incriminata" secondo Matteo Salvini

Il direttore de Il Riformista ha parlato di un equivoco e ha replicato così al leader della Lega: "Beh, questa è una pura falsità. In nessun suo articolo Il Riformista ha parlato di droga o di bagni e neppure di ufficio di Salvini. Semplicemente abbiamo riferito di un colloquio tra due suoi parlamentari nel quale si accennava alle “frequenti necessità del segretario di assentarsi un attimo per poi tornare rinfrancato e pimpante”. Il riferimento - continua Sansonetti - è all'ipotesi che Salvini sia eterodiretto, e che per prendere le decisioni abbia bisogno di ricevere indicazioni e rassicurazioni dall'esterno. Questa ipotesi - assolutamente politica - è stata definita dal Riformista "velenosa", dunque in nessun modo presentata come credibile. Il Riformista si è limitato a raccontare quanto sia infuocato il clima dentro la Lega, cosa, peraltro, largamente comprovata dalla pagina facebook dello stesso Salvini".

L'articolo de Il Riformista con la replica del direttore Piero Sansonetti

Sansonetti ha continuato: "Non è una cosa saggia da parte di esponenti politici di rilievo, come Romeo e Morelli, attribuire ad altri - persino ai giornali - parole e cose che non sono mai state scritte. Del resto che in quell'articolo non ci fosse nessun intento scandalistico è dimostrato dal fatto che il riferimento al colloquio tra i due leghisti non era né nel titolo, né nel sommario, né nell’occhiello. Era in tre righe nel corpo dell'articolo. Siamo il giornale che più di tutti ha difeso Luca Morisi quando si è scatenata contro di lui una indegna campagna di stampa. E faremmo la stessa cosa se si aprisse una campagna contro Salvini o qualunque altro esponente o leader politico", ha concluso il direttore de Il Riformista.

Il post su Facebook di Salvini