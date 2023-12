Salvini telefona al gioielliere condannato: "Restiamo in contatto"

Matteo Salvini ha telefonato a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 17 anni in primo grado per aver ucciso due rapinatori che avevano assaltato la sua attività a Grinzane Cavour il 28 aprile 2021. Il vicepremier avrebbe chiamato il gioielliere per esprimere "vicinanza umana" a lui e alla sua famiglia. Non solo. "Il leader della Lega, nel corso di una telefonata - riferisce la Lega - gli ha promesso di restare in contatto e di non dimenticare il suo caso, aggiungendo la determinazione affinché venga approvata la riforma della giustizia".

Già ieri, subito dopo la condanna, Salvini aveva espressola sua "piena solidarietà a un uomo di 68 anni che, dopo una vita di impegno e di sacrifici, ha difeso la propria vita e il proprio lavoro. A meritare il carcere - aveva scritto il ministro su X - dovrebbero essere altri, veri delinquenti, non persone come Mario".

Mario Roggero è stato riconosciuto colpevole di due omicidi e un tentato omicidio dalla Corte d'Assise di Asti. Il caso ha diviso l'Italia. Le vittime Giuseppe Mazzarino, 58 anni, e Andrea Spinelli, 44, il 28 aprile 2021 fecero irruzione nel suo negozio, nella frazione Gallo di Grinzane Cavour di Cuneo. Roggero ha sostenuto di avere sparato quattro colpi contro l'auto parcheggiata dei rapinatori perché temeva che i banditi avessero rapito sua moglie. Ma per i giudici si è trattato di un omicidio volontario. Dagli elementi raccolti durante le investigazioni, e in particolare dalle consulenze tecniche compiute nel contraddittorio tra tutte le parti, si legge nel provvedimento, è emerso che Roggero, a rapina ormai conclusa, inseguì fuori dal negozio i tre malviventi che, già usciti con la refurtiva, si erano dati alla fuga e aprì il fuoco contro di loro da distanza ravvicinata.