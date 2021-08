Salvini vuole (di nuovo) reintrodurre la leva militare "per fermare le baby gang"

Per Matteo Salvini la soluzione per contro le baby gang "di cretini e di delinquenti che vanno, sfasciano, aggrediscono" sarebbe "un bell'annetto di servizio militare". Il commento del leader della Lega dopo i recenti fatti di Riccione. Durante il fine settimane un gruppo di giovani ha creato il caos per le strade della cittadina romangola dopo l'annullamento - per evitare assembramenti - del concerto del rapper Baby Gang, con auto vandalizzate, cassonetti rovesciati e cartelli divelti. La stessa notte una trentina di giovani, tra cui molti minorenni di origine nordafricana, si sono riversati per le strade della cittadina romagnola, vandalizzando praticamente qualsiasi cosa trovassero e saltando sui veicoli in sosta.

"La Riviera romagnola che è terra di turismo, di accoglienza, di bellezza, di generosità, di profumi e di sapori, nelle ultime settimane è salita agli onori delle cronache per le baby-gang di cretini, di delinquenti che sfasciano e aggrediscono. A qualche cretino che va a sfasciare macchine e aggredire le persone magari renderebbe le idee un po' più lucide", ha aggiunto Salvini.

Salvini e la proposta di tornare alla leva obbligatoria

La leva, introdotta con la nascita del Regno d’Italia nel 1861, è stata obbligatoria fino al 1 gennaio 2005, data in cui l'arruolamento è divenuto esclusivamente su base volontaria e a carattere professionale.

Non è la prima volta Salvini torna a proporre il ritorno della leva obbligatoria. Lo aveva già fatto tempo fa, da ministro dell'Interno, lanciando l'idea di reintrodurre il servizio militare o civile obbligatorio della durata di sei mesi a fronte dei tanti esempi di mancanza di educazione e senso civico. Nel 2017 era stata presentata dal leghista Davide Caparini una proposta di legge alla Camera sul "ripristino del servizio militare e civile obbligatorio in tempo di pace e delega al Governo per la sua attuazione", sottoscritta anche da esponenti di peso del partito come Giancarlo Giorgetti, Massimiliano Fedriga e Nicola Molteni.