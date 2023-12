Salvini, il post contro lo snack alle locuste scatena i commenti: "Ma chi ti ha detto di mangiarle?"

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini continua la sua crociata contro il "novel food", o per meglio dire, contro un certo tipo di alimenti esotici come scorpioni, insetti, tarantole, farina di grillo e via dicendo. Questa volta il vicepremier se la prende con le locuste informandoci che almeno a tavola non sono di suo gradimento. "Mi girano (questa foto, ndr) da un supermercato, in Svizzera..." scrive Salvini sui suoi canali social condividendo l’immagine di una confezione di snack a base di locuste "super crunchy" (croccanti) destinate al consumo alimentare. "Sono un sincero democratico: chi si vuole abbuffare di vermi e locuste faccia pure, ma non rompete le scatole a chi preferisce mangiare meglio, sano e italiano, come i nostri nonni e i nostri genitori ci hanno insegnato".

Diciamo pure che non tutti i commenti sono a favore del ministro. "Non ti sta obbligando nessuno a mangiarle, letteralmente nessuno" fa notare (tra gli altri) un utente. "Ma chi ti ha detto comprale, mica ti stanno forzando" scrive un altro. E ancora: "Con tutto il rispetto, sei l'unico che continua a lamentarsi quando potresti fare le tue scelte alimentari e lasciare gli altri fare le proprie". Qualcuno si chiede perché pubblicare una foto scattata fuori dai nostri confini, peraltro in un Paese extra Ue. "Il nostro ministro dei trasporti che si preoccupa di cosa mangiano in Svizzera, il colmo davvero" scrive Omar. Non manca poi chi si focalizza sull’alimento in sé, con espressioni piuttosto colorite e di certo non tenere verso le povere locuste. La morale? Tra i detrattori del "novel food" e i contestatori del ministro il post sta riscuotendo un notevole successo. Per Matteo Salvini l'obiettivo può dirsi raggiunto.

