Salvini con la mascherina abbassata nel caseificio, è polemica: "Irride i protocolli e mette a rischio i lavoratori"

Nuova polemica su Matteo Salvini e l'utilizzo delle mascherine per contenere il rischio di diffusione del coronavirus.

Sui social sono comparse due foto del leader della Lega in visita a un caseificio di Pisa nelle quali Salvini non indossa correttamente la mascherina, nonostante si trovi in un luogo di lavoro, uno stabilimento per la trasformazione alimentare, e in presenza di alcuni dipendenti.

In un primo scatto Salvini si mostra sorridente con la mascherina, sì, ma abbassata con bocca e naso scoperti. Con lui ci sono anche due lavoratori del caseificio, un uomo e una donna, che invece la mascherina la indossano regolarmente. Nella seconda foto l’ex ministro dell’Interno tiene in mano sorridente un pecorino con i pistacchi di Bronte: anche in questa immagini Salvini ha la mascherina abbassata quasi sotto il mento.

Salvini senza mascherina in un caseificio, l'attacco dei Cobas

Le foto pubblicate sui social hanno suscitato l’ira dei Cobas nei confronti del'ex ministro dell’Interno. “Un esempio pessimo che irride i protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro nella giornata che segna 574 nuovi contagi e lascia intravedere una possibile seconda ondata di Covid-19”, tuona Francesco Iacovone, del Cobas nazionale. “Non è accettabile che un Senatore della Repubblica pieghi le norme, mettendo a rischio i lavoratori, per la sua campagna elettorale. E che lo faccia dandogli risalto sui social. Queste manifestazioni incoscienti fanno male e rischiano di vanificare i nostri sforzi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo essersi mostrato in molte occasioni - anche in presenza di evidenti assembramenti - senza mascherina e rivendicando la decisione di non indossarla, ultimamente il leader della Lega era sembrato tornare sui propri passi. A fine luglio ancora diceva “La mascherina non ce l’ho e non la metto” partecipando al convegno negazionista sul covid in Senato, per poi passare qualche giorno dopo all’affermazione “La mascherina quando è necessaria si mette” fatta durante un’intervista a Sky, facendo inoltre un appello ai giovani a “usare la testa” e a “rispettare la scienza”.