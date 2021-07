Giorgia Meloni e Matteo Salvini si sono vaccinati

Giorgia Meloni si è vaccinata a Roma. Lo apprende l'agenzia Adnkonos che spiega come il presidente di Fratelli d'Italia si è sottoposta nella mattina di oggi 26 luglio alla prima dose del vaccino anti-covid. Nei giorni scorsi aveva annunciato la propria intenzione a sottoporsi alla vaccinazione pur criticando l'estensione dell'obbligo del green passa da parte del governo: "Non sono no vax, non sono contraria ai vaccini".

Nei giorni scorsi, proprio mentre esplodeva la protesta anti green pass anche il segretario della Lega Matteo Salvini aveva annunciato di essersi vaccinato contro il Covid a Milano. "Ho fatto una mia libera scelta ma non ho diritto a imporre niente a nessuno" aveva spiegato ai giornalisti in un incontro a Macerata. Sottile la "comunicazione" dell'avvenuto vaccino con post su Instagram che lasciava intravedere accanto ad una tazzina di caffe un foglio con il Qr code e il logo di Regione Lombardia