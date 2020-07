Salvini al convegno dei No-Covid con Bocelli: "Non ho la mascherina e non la metto"

Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto al convegno 'Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti' organizzato da Armando Siri (Lega) e Vittorio Sgarbi cui ha preso parte, tra gli altri, Paolo Becchi, Alberto Zangrillo, Sabino Cassese e Andrea Bocelli (qui l'intervento del tenore che tanto ha fatto discutere) per denunciare "l'allarmismo ingiustificato", le "restrizioni di libertà" in seguito a un virus che, a giudizio degli astanti, "non c'è più".

Salvini è entrato senza mascherina nella Sala della Biblioteca del Senato. Gli addetti del Senato, a più riprese, hanno invitato tutti i presenti a indossare la mascherina, ma la richiesta è stata accolta quasi esclusivamente dai giornalisti presenti.

Un funzionario si è rivolto esplicitamente al segretario leghista, seduto in prima fila, che però gli ha risposto: "Non ho la mascherina, non me la metto". Subito dopo, un componente dello staff leghista ha portato al segretario una mascherina, che comunque Salvini non ha mai indossato.