Salvini torna a fare l'opposizione: il duro attacco contro il suo stesso governo

Torna la campagna elettorale e torna il Matteo Salvini "di lotta e di governo". In vista delle elezioni europee di giugno, il leader del Carroccio ripropone lo stesso schema già visto durante i governi Conte I e Draghi, cercando di attirare consensi attaccando tutti, come se non fosse vicepremier e come se non fosse capo di una numerosa squadra in consiglio dei ministri. Dopo la candidatura del generale Robertro Vannacci, che con le sue prime dichiarazioni da "politico" ha attirato su di sé critiche bipartisan, il capo del Carroccio torna all'attacco, nel solco di una campagna elettorale in linea con i movimenti antieuropeisti e di estrema destra.

"Il centrodestra - ha detto durante un'intervista su Radio 1 - governerà bene e a lungo in Italia per i prossimi anni. A livello di Europa non ho condiviso le scelte degli alleati che hanno sostenuto le politiche fallimentari che ci hanno portato al disastro di oggi. Questa Unione europea fondata sui poteri forti, sulla finanza e non sul lavoro vero, vuole limitare la libertà di lavorare, di pensare di esprimersi. Alcune parole non le puoi dire, non puoi parlare di famiglia, di pace, di patria. Penso che l'Europa sia nata per garantire la pace, il benessere e la sicurezza".

L'attacco sui migranti: "Sarà una nuova estate di sbarchi"

Salvini ha poi lanciato una frecciata neanche troppo velata a Giorgia Meloni, che nelle scorse ore ha confermato la sua discesa in campo in prima persona come capolista in tutte le circoscrizioni. Nel mirino gli accordi sui migranti, da quelli con la Tunisia a quelli con l'Albania. "Ci apprestiamo a un'altra estate di sbarchi - ha detto - perché possiamo fare tutti gli accordi del mondo, ma se l'Europa si volta dall'altra parte...". Chiaro il riferimento al fallimento del lavoro diplomatico della premier con Ursula von der Leyen. "L'Europa - ha continuato - faccia meglio alcune cose, come la difesa dei confini, ma non l'improbabile esercito comune che non si sa da chi sarebbe comandato. Comandato da Macron avremmo guerre in mezzo mondo".

"Vannacci? È stato frainteso"

Infine, una battuta sulle polemiche che hanno investito il candidato di punta della Lega, quello che nei piani del leader dovrebbe risollevare le sorti del partito e salvare la sua poltrona al prossimo congresso che si terrà in autunno. "Le parole del generale Vannacci sugli studenti disabili - ha detto salvini riferendosi alla proposta del generale, che ha ipotizzato classi separate - sono state volutamente fraintese: chi le ha lette le ha capite, noi lavoriamo per includere". L'impressione è che il "capitano", nel corso della campagna elettorale, dovrà ricorrere spesso a questa formula per giustificare le sparate del generale.