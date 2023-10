Siparietto di Salvini all’Esselunga, Calenda: "Vai a lavorare"

"Niente pesche, ma tanta roba! Le domeniche belle all'Esselunga". Il post pubblicato su Instagram dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si riferisce chiaramente al nuovo spot del supermercato che in questi giorni ha fatto molto discutere. Nessun riferimento invece al trimestre anti-inflazione che parte proprio oggi, primo ottobre, l’iniziativa del governo contro il caro spesa che durerà fino a fine anno. Tra i commenti c'è anche chi si chiede: "Ma avrà approfittato anche lui del trimestre tricolore?".

Di fronte al video e alle foto pubblicate da Salvini sui social in cui lo ritraggono al supermercato mentre acquista delle castagne e mentre scarica diverse buste della spesa dal carrello, il leader di Azione Carlo Calenda scrive: "Caro Matteo, non ci rompere le palle e vai a lavorare. Parte seconda". Qualche giorno fa il leader di Azione aveva rivolto, sempre via social, la stessa esortazione a Salvini commentando un video in cui il vicepremier diceva la sua sulla questione dello spot con la pesca.

