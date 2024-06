La candidata alle europee porta una piantina di cannabis a Salvini: lui reagisce così

Una piantina di cannabis con il volto di Matteo Salvini e il cartello "Censura questo": è il blitz di di Antonella Soldo, candidata con Stati Uniti d'Europa e portavoce di "Meglio legale", andato in scena durante una una conferenza stampa del ministro dei Trasporti nella sala stampa estera a Roma. Soldo ha regalato provocatoriamente la piantina a Salvini, che prima ha ironizzato: "Io preferisco il basilico", poi ha ribadito la sua visione: "Per me la droga è morte, fai l'amore non farti le canne. Peace e love. La droga fa male".

"Penso di aver espresso la mia idea contro ogni tipo di legalizzazione delle droghe: fanno male. Detto questo, è il bello della democrazia". "Questa è m****. Ogni tipo di droga è la morte di un essere umano. Non accetterò mai uno Stato spacciatore. Farsela vera, finta, lunga, corta, no. Non fartela, punto. Su questo non scherzo e non transigo. Fatti un bicchiere di vino", ha proseguito il vicepremier che dopo un breve battibecco con la candidata di Stati Uniti Ue, poi allontanata, ha spiezzato la piantina.

"A chi vuole rendere illegale anche il disegno di una foglia di Cannabis", le parole ripostate sui social di Meglio Legale.

Sullo stesso tema era andata in onda solo due giorni prima l'infelice battuta del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Giuseppe Ferrante - giornalista de L'Aria che tira (La7) - era andato a caccia di esponenti della maggioranza offrendo loro cannabis light, che il governo vorrebbe vietare con un emendamento al ddl sicurezza. "Light no, se ti devi fa' una canna fattela bene", declina Lollobrigida.