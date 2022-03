Salvini in Polonia: poi al confine con l'Ucraina

Il segretario della Lega, Matteo Salvini è in volo in questi minuti per Varsavia. Domani è atteso al confine tra Polonia e Ucraina. L'obiettivo, illustrato qualche giorno fa a Palermo, è quello di esprimere solidarietà alle popolazioni in guerra e dare una mano ai profughi: "Sono in contatto con diverse realtà per portare in Italia decine di bambini, vedove, orfani", aveva detto il segretario della Lega. Aggiungendo: "Non mi interessa fare passeggiate".

Il programma non è ancora dettagliato, ambienti diplomatici hanno sconsigliato una visita pubblica in zone di crisi. Non è escluso che il leader della Lega possa attraversare il confine ucraino per raggiungere, almeno per qualche ora, la città di Leopoli.