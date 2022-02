Covid, Salvini racconta la quarantena: "Cerco di non ingrassare e poto le piante"

"Sono al quarto giorno di quarantena, sto bene, mai avuto febbre, raffreddore o tosse, sono asintomatico totale. Cerco di organizzarmi la giornata lavorativa come sempre. In compenso stare a casa mi permette di vedere qualcosa delle olimpiadi invernali, come la medaglia di Arianna Fontana, e poi mi sono rivisto una dozzina di volte il gol di Giroud al derby”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Matteo Salvini.

Il leader della Lega ha contratto il virus dopo l'elezione del presidente della Repubblica, motivo per il quale era assente al giuramento. E' lo stesso Salvini che spiega di essersi contagiato nonostante le due dosi di vaccino. La terza era in programma a febbraio. "Ora - dice - evidentemente non la faccio”. Salvini racconta poi come sta affrontando la quarantena. "Ho la fortuna di non avere nessun sintomo quindi non sto prendendo nulla, e quindi l'unico problema che ho in quarantena - scherza – è non prendere 5 chili in 10 giorni. In casa puoi cercare di mangiare sano, ma se poi ti mandano pane, salame, salsiccia, vino e formaggio, come fanno i miei amici...devi cercare di controllarti”.

E sui social c'è il "diario" della quarantena: dalla foto con l'impasto della pizza (con farina di kamut) all'esultanza per l'esito del derby milanese. Mangiar sano forse, esercizio fisico proprio no. "Io - ammette - sono l'antitesi dello sforzo fisico, a differenza della mia compagna che fa yoga e sport. In compenso - ho potato le piante e ho riordinato casa”.