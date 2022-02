Salvini assente al giuramento di Mattarella: "Sono positivo al Covid"

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha contratto il coronavirus. Il numero 1 del Carroccio è risultato positivo al covid al tampone effettuato prima di entrare alla Camera per i giuramento di Sergio Mattarella da presidente della Repubblica. Oltre a Salvini ci sarebbe un altro senatore risultato positivo, ma ancora non è stato resa nota la sua identità: ovviamente entrambi non potranno partecipare alla cerimonia.

Il leghista ha confermato la notizia attraverso i suoi profili social, spiegando di non aver alcun sintomo rilevante:"Amici sono in buona compagnia: ai 10 milioni di Italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io! Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato positivo. Proprio nel giorno del panettone di San Biagio. A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e pazienza".