La battaglia di Salvini per reintrodurre le Province: "Sono straconvinto che servano"

La nuova battaglia della Lega? Reintrodurre le Province. Una richiesta che secondo Matteo Salvini arriva direttamente dai territori. Da segretario della Lega "sono straconvinto che servono per scuole e strade" ha fatto sapere Salvini a margine dell'incontro con una delegazione di sindaci della Versilia. "Questa - ha aggiunto - è una battaglia che come Lega spero di portare al successo". Già nella scorsa campagna elettorale Salvini aveva annunciato l'intenzione di reintrodurre le Province "con personale, budget ed elezione diretta dei cittadini. Altrimenti scuole e strade non le mantiene più nessuno". Ora che è al governo intende dare seguito alle sue promesse. Così almeno ha fatto capire.

Perché le Province potrebbero tornare

In passato questi enti erano diventati la fissazione di chi si dichiarava nemico della burocrazia; l'emblema di ogni spreco di denaro pubblico; erano guardate come carrozzoni, utili solo a garantire qualche poltrona ai politici. Non se ne è più discusso per dieci anni, da quando le province sono state ridimensionate con la così detta "riforma Delrio". Nel 2014 la legge partorita dall'allora governo Renzi aveva dato il colpo di grazia ai già svuotati organi provinciali: privati di competenze, strutture, personale e senza che i componenti fossero eletti a suffragio universale. Sembravano delle metastasi da eliminare. Fino a oggi perché, dall'inizio del governo Meloni, sono già stati depositati diversi ddl di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Pd. Tutti vogliono il ritorno alle province. E Salvini è pronto a farne addirittura una battaglia personale.

