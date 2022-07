Salvini pungola Draghi: "Azzerare la Fornero, pace fiscale, flat tax. Senza M5s si va a votare"

"Draghi ha detto che non ci sarà altro governo, e che non governa senza i Cinque Stelle" quindi "se i Cinque stelle faranno una scelta parola agli italiani". Lo ha detto oggi Matteo Salvini intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del dipartimento della protezione civile della Lega, in corso alla Camera. "Se una forza non vota il decreto della maggioranza fine, si va a votare" ha proseguito Salvini che non ha risparmiato critiche al governo (di cui fa parte) e allo stesso premier. "Il Pnrr se non viene cambiato finirà in nulla, le valutazione fatte un anno fa non possono essere le stesse da fare ora" ha affermato il segretario leghista all'assemblea di Confimi (Confederazione dell'industria manifatturiera italiana), in corso a Roma. E ancora: "Il presidente del Consiglio mal consigliato da qualche suo consigliere ha detto che non serve lo scostamento di bilancio, ma solo qualche accorgimento. Io non sono d'accordo".

Le richieste della Lega

"Siamo leali e responsabili, senza la Lega questo governo non sarebbe nato" ha messo in chiaro Salvini che poi ha snocciolato una serie di provvedimenti da mettere sul tavolo: "Non andiamo a fare casino, non andiamo a frignare o chiedere il favorino. Però azzerare la legge Fornero, fare una definitiva, conclusiva pace fiscale, un accordo fra contribuenti e fisco è fondamentale, l'incremento della soglia minima della flat tax. Ho ben chiaro in testa che saranno mesi complicati, la Lega c'e'. Se il governo si occupa di stipendi, pensioni, tasse, sicurezza, prevenzione, innovazione, noi ci siamo. Se poi bisogna andare avanti a 'begare' a questionare polemizzare, a dare mance e mancette, non e' il bene del Paese".

L’ex ministro è apparso piuttosto tiepido (per non dire scettico) anche sulla politica estera dell'Ue (e del governo). Sul tema delle sanzioni "l'unico problema è che nei primi sei mesi del 2022 l'avanzo commerciale della Russia è stato +138miliardi di euro, ha aumentato dell'80% le sue esportazioni verso l'Italia. Spero che a Bruxelles sappiano dove stiamo andando - ha aggiunto -, rischiamo di finire cornuti e mazziati".

E poi, ancora, sulle proteste dei tassisti: "Stiamo cercando si stemperare le tensioni sociali nelle piazze. Però evidentemente a Palazzo Chigi qualcuno mal consiglia il presidente del Consiglio. Perché accanirsi ad esempio sui 40mila tassisti in un momento economico e sociale planetario, geo-politico, come questo? Perché infilare 40 mila lavoratori in un decreto senza nessuna motivazione?". Anche sul salario minimo la Lega vuole mettere dei paletti. "Per realizzare l'idea di salario minimo per quelli che sono scoperti dai contratti collettivi bisogna contemporaneamente pensare all'abbassamento delle tasse per le imprese".

"Se il M5s dice basta, che basta sia"

Quanto al possibile strappo di Conte, Salvini dice: "Non sarà la Lega a cercare responsabili, gruppi e gruppetti, se il primo gruppo del parlamento, i Cinque Stelle, dice basta, che basta sia". "Cosa faranno i 5 Stelle non mi è dato sapere - aggiunge - ma l'Italia e le imprese italiane non possono permettersi 5-6-7 mesi di litigi e ricatti. Se c'è la possibilità di lavorare noi ci siamo, ma se bisogna passare mesi a questionare tanto vale dare la parola agli italiani". In ogni caso non sarà Salvini a far cadere la maggioranza. "Ovviamente la Lega non si augura crisi o perdite di tempo" fanno sapere fonti del partito, "sono altri che stanno facendo e disfando, sicuramente non si può andare avanti così".