Salvini: "Lega al 9%? Il dato non mi soddisfa, è stata premiata l'opposizione"

La Lega crolla e dimezza la propria percentiale di voti rispetto al 2018. Se Giorgia Meloni sorride, lo stesso non si può dire di Matteo Salvini che però parlando in conferenza stampa dalla sede di Via Bellerio a Milano guarda al bicchiere mezzo pieno. "Abbiamo tutti numeri regione per regione anche se non definitivi degli eletti. Puntiamo a quota 100 non solo in chiave pensionistica ma come eletti: potrebbero essere 100 tondi i parlamentari Lega a lavoro da domani, quindi il secondo gruppo del centrodestra e ce la giochiamo con il Pd come secondo gruppo in generale".

"Questa notte alle 4 mi sono messaggiato con Giorgia a cui faccio i complimenti" ha aggiunto Salvini. "È stata brava. Fratelli d'Italia è stata brava a fare una forte opposizione". Aver governato quasi due anni "non è stato semplice", ha proseguito Salvini riferendosi all'esperienza del governo Draghi, ma considerando come era la situazione "lo rifarei".

Insomma, secondo Salvini è stata "premiata l'opposizione. Fdi è stata brava a fare una forte opposizione". Il leader della Lega è deluso, ma combattivo. E guarda con fiducia all'esecutivo che sta per nascere. "Conto che per almeno cinque anni si tiri dritto senza cambiamenti con una maggioranza chiara di centrodestra". "Il dato della Lega non mi soddisfa - ha amesso Salvini -, non è quello per cui ho lavorato. ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti". E ancora: "Entro la fine dell'anno - ha aggiunto - faremo i congressi in tutte le 1400 sedi. Poi faremo l'anno prossimo i congressi provinciali e regionali".