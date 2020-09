Il Corriere della Sera scrive stamattina che Matteo Salvini ha male alla spalla a causa dei troppi selfie che si scatta con i suoi sostenitori. Alla questione si accenna appena nell'edizione cartacea:

Salvini, in auto tra un comizio e l’altro, con la spalla dolorante per i tanti selfie, sfoglia alcune slide distribuite in mattinata dai sindacati della scuola sulla «falsa partenza». L’altro tema di giornata, per il leader leghista, è il fisco: «Oggi — spiega — scadono la bellezza di 192 adempimenti fiscali. In totale, nel mese di settembre saranno 270. 270, avete capito bene». Insomma: «Scuola nel caos e 270 scadenze fiscali a settembre».

Conclusione: «Scuole aperte, pace fiscale almeno fino a dicembre e porti chiusi. Anche se sulla Open arms stanno arrivando 175 persone che,respinte da Malta, si dirigono su Palermo...». L’unica polemica nasce per l’attacco del presidente del Ppe Manfred Weber che accusa Salvini di essere una «marionetta di Putin». «Pensa alla Germania», la risposta.