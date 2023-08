Pure Salvini ora difende Vannacci: "Comprerò il libro, la condanna al rogo è irragionevole"

Dopo l'iniziale presa di posizione del ministro Guido Crosetto (che aveva parlato di "farneticazioni") ora la maggioranza si schiera in larga parte in difesa del generale Vannacci. L’antefatto è noto: Vannacci, 55 anni, militare di lungo corso, già a capo della Folgore e fino a oggi al comando dell'Istituto geografico militare, ha pubblicato un saggio dal titolo "Il mondo al contrario", in cui si scaglia contro la "dittatura delle minoranze" e, tra le tante affermazioni controverse, definisce gli omosessuali "non normali". La pubblicazione è già costata al militare un cambio di incarico. Crosetto aveva anche annunciato che la Difesa avrebbe avviato un esame disciplinare in quanto, a detta dello stesso ministro, nel libro sono espresse opinioni che "screditano l'Esercito, la Difesa e la Costituzione".

Salvini: "Vannacci va giudicato per quello che fa in servizio"

All'interno della maggioranza però Crosetto è sempre più solo. E al coro di chi prende le difese del generale si è aggiunto ora anche Matteo Salvini. "Mi rifiuto di pensare che in Italia esista un Grande fratello che ti dice: questo lo puoi leggere e questo non lo puoi leggere" ha detto il vicepremier durante una diretta sui suoi canali social. "Il generale Vannacci è stato additato come un pericolo" ha aggiunto. "Ma io me lo comprerò questo libro, perché prima di commentare e giudicare è giusto conoscere e capire. Leggerò il libro di questo generale che ha fatto missioni in Somalia, in Iraq, in Afghanistan, che ha salvato vite, che ha difeso la patria, il paese, la bandiera, i nostri ragazzi, che fece delle denunce sull'uranio impoverito che tanto male ha fatto a tanti militari".

E poi ancora: "Il generale va giudicato per quello che fa in servizio, poi se scrive qualcosa che non ha niente a che fare con i segreti di Stato o il suo lavoro, ma esprime i suoi pensieri poi penso che abbia tutto il dovere e il diritto di farlo. Mi cercherò qualche ora per leggere quello che molti, a cominciare da alcuni giornalisti di sinistra, hanno commentato e aver condannato senza averlo letto tutto. Si legge, poi potrò essere d'accordo, in disaccordo, parzialmente d'accordo però la condanna al rogo a mo' di Giordano Bruno nell'Italia moderna e solidale del 2023 non mi sembra assolutamente ragionevole".

Insomma, nessuna condanna al rogo. Non solo. Secondo fonti della Lega oggi ci sarebbe stata anche una telefonata, "molto cordiale", tra il vicepremier e il generale Vannacci. Salvini si allinea in ogni caso a una linea di pensiero che ormai è molto diffusa nella maggioranza. Già Bignami e Donzelli di Fratelli d’Italia (tra gli altri) avevano preso le difese del generale spiegando che la sinistra non può dare "patenti morali" su cosa si può scrivere o no in un libro. Sul caso si è espresso anche il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che ha definito il libro "di buon senso" criticando il provvedimento disciplinare contro Vannacci.

