Salvini e la bordata a Di Maio: "Il suo piano di pace durato 20 minuti"

"Io non voglio portar via il lavoro a nessuno. Ho semplicemente aggiunto un mio mattoncino e sto continuando a farlo. Lo faccio da Roma e da Milano perché le cose si possono risolvere anche telefonicamente e spero che la guerra non vada avanti altri mesi". Così il segretario leghista Matteo Salvini, parlando della mancata missione a Mosca e dei suoi tentativi di "piano di pace" per il conflitto in Ucraina.

"Noi abbiamo un ministro degli Esteri che ha proposto un piano di piano di pace che e' durato 20 minuti. Spero che sia piu' fortunato nel tentativo successivo".

"Non dovevo incontrare Putin, non lo sento da anni - ha detto Salvini - Sono in contatto con il ministro degli Esteri Lavrov".

"Matteo Salvini ha ribadito più volte, da marzo a oggi, di essere impegnato per la pace e per la difesa dell'interesse nazionale italiano" sottolinea la Lega in una nota - Salvini ha parlato in diverse occasioni dei propri contatti con ambasciatori, tra cui quello russo, e della disponibilità di andare a Mosca. Nessuno può quindi sostenere che il pensiero e i contatti di Salvini fossero ignoti".