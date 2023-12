"L’unico motivo per pagare il canone di Tele Meloni è Report"

Uomo simbolo dell’antimafia ed ex firma della Rai, in cui ha ricoperto il ruolo di caporedattore e vicedirettore nelle fortunate trasmissioni di Michele Santoro, Sandro Ruotolo è stato Senatore della Repubblica nella scorsa legislatura. Oggi ricoprire il ruolo di responsabile Informazione, Cultura, Culture e memoria del Partito Democratico guidato da Elly Schlein.

Ormai molti, compreso lei, chiamano la Rai "Tele Meloni". Che sta succedendo a viale Mazzini?

"Usano l’azienda come una clava – spiega Ruotolo a Today.it – , come un’arma di propaganda. Oggi l’unico motivo per pagare il canone è Report; è chiaro che non possa bastare. Le sembra normale che con quello che sta succedendo a Gaza, con quello che è successo a Parigi e con tutte le altre notizie importanti che ci sono, il Tg1 apra con la scenografia del Festival di Sanremo? A me sembra assurdo. Ormai la Rai meloniana è un’azienda in cui una parte del Paese non si riconosce più ed è sempre più difficile definirla servizio pubblico".

Loro rispondono che hanno liberato l’azienda da decenni di lottizzazione della sinistra. Così fan tutti?

"Non è come dicono e lo dimostra i fatto che molti dei loro lavoravano già in azienda e avevano incarichi importanti anche in passato, incarichi che nessuno ha mai messo in discussione. Semmai sono cambiati gli equilibri nello stesso centrodestra, perché ora fanno tutti riferimento a Fratelli d’Italia. Vedo che stanno fondando anche un’associazione di giornalisti, direttori e dirigenti vicini al centrodestra, l’Unirai, da opporre all’Usigrai, perché dicono che la seconda è troppo di sinistra. Qui il punto non è la rappresentanza, che c’è sempre stata, ma il pluralismo che è venuto meno. Non è normale che alla vigilia del voto delle amministrative RaiNews abbia mandato la diretta del comizio dei partiti che sostengono il governo, come non sono normali tante altre cose; per par condicio devono dare voce a tutti".

Pensa che in Rai ci sia meno pluralismo oggi rispetto agli anni dell’editto "bulgaro" di berlusconiana memoria?

"È una situazione diversa, qui l’impressione è che sia prevalsa la voglia di fare presto, di occupare tutte le caselle e i posti di potere nel più breve tempo possibile e senza un briciolo di idea. Il consiglio di amministrazione sarà rinnovato da qui a sei mesi, ma loro non hanno aspettato: dicono di voler annullare la cosiddetta "egemonia culturale" della sinistra, sia occupando posti di potere nell’azienda radiotelevisiva che nelle istituzioni culturali, come hanno fatto alla Biennale di Venezia, al Maxxi e in altre realtà; ma la loro cultura, che storicamente viene da un periodo buio della nostra storia, oggi non è ovviamente riproponibiole. E quindi parlano degli elfi. Tra l’altro con scarsi risultati: i dati degli ascolti sono sotto gli occhi di tutti".

A proposito di ascolti, Fabio Fazio con "Che tempo che fa" continua a fare numeri incredibili su Nove.

"È un altro problema che non sanno risolvere. Hanno fatto andare via tutti quelli che portavano gli ascolti. Fazio è approdato su una rete sconosciuta e si è portato una media di due milioni di ascoltatori, praticamente tutti quelli che aveva in Rai; numeri da tv generalista. I dati che ho visto recentemente sono molto preoccupanti: Rai2 e Rai3 stanno perdendo posizioni in prima serata, rispetto al giorno medio. Rai 2 è la quarta rete come ascolti nel giorno medio e diventa la settima nel prime time, la fascia in cui le reti si giocano la fetta più importante dei contratti pubblicitari. Presto arriverà il conto di questa disfatta e sarà molto salato. Saranno perdite che si sommeranno al taglio del canone e provocheranno non pochi problemi all’azienda pubblica".

E poi ci sono i flop, da Pino Insegno a Nunzia De Girolamo.

"Non voglio criminalizzare questo o quel conduttore, ma la televisione a un certo livello la puoi fare se sei un professionista, altrimenti gli ascolti ti condannano. Non basta essere amico di qualcuno e i risultati che abbiamo davanti agli occhi sono in linea con il livello dell’attuale gruppo dirigente. E poi la Rai deve avere anche un ruolo culturale, non è solo intrattenimento; fa male vedere una persona come Corrado Augias andare da un’altra parte. Torno a ripetere: la loro è una mera occupazione del potere".

