Sanità a pagamento e multe più salate: la stretta sugli extracomunitari

Il testo definitivo della manovra 2024 prevede una norma destinata a suscitare polemiche. Si tratta di quanto disposto dall'articolo 49 nelle disposizioni che modifica le norme legislative riguardanti l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per i residenti stranieri e le sanzioni relative agli obblighi anagrafici.

Secondo quanto previsto dalle nuove normative i cittadini stranieri non appartenenti all'UE che vogliono iscriversi al sistema sanitario nazionale dovranno versare 2mila euro all'anno. Nei fatti si tratta di un aggravio rispetto ai contributi attualmente richiesti che variano in base al reddito e passano da una media di 1.200 euro a un forfait di 2.000 euro. Gli studenti possono beneficiare di un contributo ridotto di almeno 700 euro all'anno, mentre gli stranieri collocati alla pari pagheranno almeno 1.200 euro all'anno. Gli importi dei contributi saranno adeguati annualmente rispetto all'inflazione tramite un decreto.

Una ulteriore disposizione modifica e aggiorna l'articolo 11 della legge n. 1228 del 1954 aumentando le sanzioni pecuniarie per chi viola gli obblighi anagrafici, con importi che variano da 100 a 1.000 euro. Il nuovo articolo mira anche a contrastare chi mantiene illegittimamente l'iscrizione all'anagrafe in Italia per ottenere benefici. Le pubbliche amministrazioni devono comunicare al comune di residenza informazioni rilevanti sulla residenza effettiva all'estero di un cittadino italiano. I comuni devono comunicare all'Agenzia delle entrate le iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe dei cittadini italiani all'estero per controlli fiscali. La norma ha, pertanto, potenziali effetti benefici per la finanza pubblica statale (cancellazione dei non aventi diritto dal Servizio Sanitario Nazionale) e locale (perdita dell’esenzione IMU prima casa e versamento delle maggiori sanzioni al bilancio comunale) non predeterminabili.

