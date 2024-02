Santanchè denuncia la coda per i taxi, travolta dalle critiche: "Chiedi alla ministra"

Daniela Santanchè denuncia la lunga coda per i taxi a Roma e viene subissata dalle critiche. Il post pubblicato sui social dalla ministra del Turismo ha scatenato l'ironia (e spesso il sarcasmo) di molti utenti che hanno ricordato alla Santanché il suo ruolo nel governo Meloni. Postando un video che documenta le attese per i taxi alla stazione Termini, Santanchè parla di "un bel biglietto da visita per i turisti che arrivano nella Capitale!".

La coda per i taxi a Roma Termini: bel biglietto da visita per i turisti che arrivano nella Capitale!! pic.twitter.com/pjpgIaFGfA — Daniela Santanchè (@DSantanche) February 14, 2024

Più di qualcuno però le ricorda che a prendere provvedimenti dovrebbe essere l'esecutivo di cui fa parte. Peraltro con un incarico non certo di secondo piano. "Deve fare subito un'interrogazione parlamentare e chiedere le dimissioni del ministro del Turismo" ironizza un utente. E un altro: "Per ulteriori informazioni chiedere al governo in carica". Insomma, i commenti sono perlopiù di questo tenore.

Il governo in realtà è già intervenuto, dando la possibilità ai Comuni di aumentare del 20% il numero delle licenze dei tassisti anche grazie a licenze temporanee. Ma finora la riforma non ha prodotto gli effetti sperati. Come viene documentato dalla stessa Santanchè.