Da dove vengono i soldi che salvano gli affari della Santanchè?

21 lettere tra esposti, segnalazioni e diffide rimaste senza risposta. Tutte inviate allo stesso indirizzo, quello della Consob, la Commissione che vigila in Italia sulle attività di borsa e quindi sul risparmio degli italiani. Tra l'ottobre del 2020 e il maggio del 2022 un gruppo di azionisti di Visibilia Editore, società controllata dalla senatrice di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè, ha provato a pungolare l'autorità presieduta dall'economista Paolo Savona per ottenere qualche risposta su ciò che stesse succedendo intorno a quella azienda nella quale avevano iniziato a investire dal 2019.

Ed è da queste corrispondenze che prende il via una strana storia che Dossier può portare alla luce grazie a un duro memoriale che ha potuto consultare in esclusiva dopo l’invio alla Consob. Una ricostruzione finanziaria e logica di fatti e circostanze, redatta dal legale che sta seguendo la tutela dei piccoli azionisti, che potrebbero causare molte grane alla “Pitonessa”, come viene soprannominata la Santanchè per l'indole energica con la quale combatte le sue battaglie.

Praticamente gli investitori hanno perso tutto, ma a sentire loro non si sarebbe trattato di un evento avverso di quelli che possono succedere in Borsa, dove l'incertezza sul ritorno degli investimenti è una variabile ineliminabile. I piccoli azionisti avrebbero infatti riscontrato “una serie di gravi irregolarità” che gettano una pesante ombra sulla gestione della società anche da parte di Daniela Santanché, uno dei volti più noti della politica italiana grazie alle mille apparizioni in televisione nelle quali dispensa le sue idee su immigrazione, lavoro, e soprattutto imprenditoria, e dell'attuale compagno Dimitri Kunz D'Asburgo Lorena, che a dispetto del nome non sarebbe di sangue blu.

Sono due i problemi sollevati dagli azionisti di minoranza: innanzitutto le “continue perdite dovute alla mala gestio degli amministratori”, sfociate in una maxi svalutazione in bilancio dell'avviamento delle testate, che nel rendiconto al 30 settembre del 2021 ha fatto emergere una perdita netta di oltre 3,3 milioni di euro che ha eroso quasi tutto il capitale. Una correzione dei valori che è arrivata come un fulmine a ciel sereno e che ha portato, a metà giugno di quest'anno, la società di certificazione del bilancio di Visibilia – la Bdo Italia - a non potersi esprimere sui conti del 2021. Un fatto piuttosto grave per una società quotata e giunto dopo che per anni i revisori non avevano mai sollevato nessun problema sui conti della società.

