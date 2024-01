Santanchè vuole fermare le recensioni online anonime: "Bisogna intervenire"

"Le recensioni possono decretare la vita o la morte delle imprese, di alberghi, ristoranti, e pensare che uno possa fare una recensione senza aver mai mangiato in quel ristorante o senza sapere chi è...perché uno deve essere anonimo? Credo che il dibattito va aperto", sostiene la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ai microfoni di Radio 24, partendo dal caso della ristoratrice Giovanna Pedretti, trovata morta sulla sponda del fiume Lambro domenica 14 gennaio. La donna era salita agli onori della cronaca nei giorni precedenti dopo aver risposto a una recensione omofoba sul suo ristorante ('Le Vignole a Sant'Angelo Lodigiano') ritenuta falsa da più parti.

Da qui l'appello della Santanchè: "Noi come governo dobbiamo assumerci la responsabilità di vedere come poter intervenire". "Può essere uno strumento scorretto di marketing perché voglio far andar male quella attività perché magari è un concorrente - ha aggiunto - mi sembra evidente che dobbiamo capire quale è il modo migliore per sapere chi scrive le recensioni".

La prima reazione alle parole del ministro arriva da Federalberghi. "Quella del ministro Santanchè è anche la nostra visione: condividiamo pienamente la sua posizione riguardo la necessità di regolamentare quanto prima le recensioni online al fine di arginare gli effetti devastanti che un cattivo uso di questo strumento può provocare alle nostre imprese, ai lavoratori e agli italiani in genere".

E ancora: "In un mondo in cui la tracciabilità è diventata centrale, è necessario intervenire sul tema con procedure certe, per comprendere come tali recensioni vengano fatte, chi le firmi e che base di veridicità abbiano. Le recensioni on line possono avere un loro valore quando e se garantite da una forma di certificato di autenticità. - sottolinea Federalberghi - Viceversa possono trasformarsi in vere e proprie armi capaci di distruggere le aziende e le persone stesse. Bene dunque che il ministro ponga in essere azioni mirate in questo ambito, a tutele delle nostre comunità".