Daniela Santanché: la Procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per la presunta truffa all'Inps

La Procura di Milano ha richiesto il rinvio a giudizio di Daniela Santanchè e di altre due persone, tra cui il compagno della ministra del Turismo Dimitri Kunz, nonché di due società, tra cui Visibilia, per presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione in deroga Covid 19, per un totale di 13 dipendenti.

L'accusa sostiene che alcuni lavoratori di Visibilia, società fondata da Santanchè, sarebbero stati messi in cassa integrazione a zero ore e pagati con denaro pubblico per un totale di oltre 126 mila euro versati complessivamente dall'Inps dopo gli aiuti varati dal governo Conte 2. Secondo gli inquirenti, i 13 dipendenti avrebbero però continuato a lavorare.

In una relazione della guardia di finanza depositata in procura emergerebbe come la scelta di ricorrere alla Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria) sarebbe presa insieme a Dimitri Kunz D'Asburgo, il compagno di Daniela Santachè, e da Paolo Giuseppe Concordia, il responsabile delle tesorerie di Visibilia Group. Dalle loro conversazioni, rileva la guardia di finanza nella relazione, emergerebbe la "consapevolezza" dello schema "illecito".

Non si tratta dell'unica inchiesta che vede coinvolta la senatrice di Fratelli d'Italia: un secondo filone è stato aperto dalla Procura con l'accusa di falso in bilancio della sua società Visibilia. In questo caso si attende ancora l'avviso di conclusione delle indagini.