Il video di Sara Cunial che tenta di baciare l'inviato di Piazzapulita

L'account Twitter di Piazzapulita ha pubblicato un video girato durante la manifestazione dei negazionisti del coronavirus in cui l'onorevole Sara Cunial, ex MoVimento 5 Stelle ora al gruppo misto, tenta di baciare Alessio Lasta per dimostrare che Covid-19 non esiste. Nel video si sente Lasta che chiede a Cunial perché non ha la mascherina e lei risponde che non la mette mai e aggiunge: "Ma lo sai che ti stai ammalando usando la mascherina?"

++ La Parlamentare CUNIAL ha aggredito il nostro inviato @AlessioLasta saltandogli addosso e provando a baciarlo nel tentativo di dimostrare che il virus non esiste ++



Stasera a #Piazzapulita un'inchiesta sui negazionisti del covid.

21.15, La7. pic.twitter.com/x4UYg1oNeE Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. September 10, 2020

Poi l'onorevole si avvicina all'inviato di La7 e tenta di dargli un bacio sulla guancia. Lasta si arrabbia e le dice: "La smette di fare queste buffonate? Ci sono stati 35mila morti in Italia e lei deve aver rispetto per le persone". Durante il lockdown è stata fermata dalla polizia locale mentre percorreva la via del Mare ed è stata sanzionata perché aveva violate le regole dell'emergenza. Nell'occasione ha esibito il tesserino di parlamentare sostenendo di essere in giro per ragioni di lavoro.