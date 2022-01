Quirinale, la no vax Sara Cunial bloccata all'ingresso: "Chiederemo annullamento del voto"

Sara Cunial, deputata del gruppo Misto, è stata fermata dagli assistenti parlamentari all'ingresso di via della Missione, la strada che costeggia Montecitorio. L'ex parlamentare del Movimento 5 stelle non può partecipare alla prima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica perché non è in possesso del green pass semplice, indispensabile per entrare alla Camera.

"La mia assistita, è l'unico parlamentare della Repubblica italiana a cui viene impedito di votare" spiega all'Adnkronos Edoardo Polacco, avvocato della deputata no vax Sara Cunial. "In questo momento sta chiedendo i dati di chi le impedisce di votare ai fini di presentare querela e ha già preannunciato che nel caso non la facessero votare chiederà l'annullamento dell'elezione del Presidente della Repubblica per 'votazione imperfetta'. Le hanno impedito di votare nel parcheggio di via della Missione perché non ha il green pass e sta bene, mentre i parlamentari che sono senza green pass e stanno male possono votare. Una 'leggera' differenziazione non giuridica" conclude l'avvocato di Cunial.

Cappellacci vota in ambulanza

Cunial non potrà votare neppure nella postazione riservata ai grandi elettori positivi o in quarantena allestita nel parcheggio della Camera. Qui ha invece votato l'ex governatore della Sardegna e attuala deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, il primo dei 'positivi' a votare per il Colle. "Ho un leggerissimo raffreddore che non mi ha creato nessun problema ma ho dovuto affittare autoambulanza perché non avevo un mezzo proprio qui a Roma". "È la seconda volta che prendo il Covid, la prima, nel marzo scorso, sono stato ricoverato all'ospedale per una forma grave" conclude Cappellacci..