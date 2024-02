Sardegna, scrutinio a rilento: cosa succede se lo spoglio non termina per le 19

I primi dati sulle elezioni regionali sarde hanno cominciato a circolare solo a tre ore dall'inizio dello spoglio che procede molto a rilento. Alle 13 di oggi, lunedì 26 febbraio, siamo solo al 5% delle schede scrutinate. Ma questa lentezza potrebbe avere delle conseguenze sul voto. Secondo la legge sarda lo spoglio deve concludersi entro 12 ore dall'inizio. Quindi, alle 19 di questa sera, dovrebbe essere terminato. In caso contrario i tempi potrebbero allungarsi di molto per la proclamazione del vincitore. In casa di mancata conclusione del conteggio le buste sigillate e le urne devono essere trasportate presso la Corte d'Appello di Cagliari. E c'è già un precedente molto recente.

Nel 2019 lo spoglio non terminò per l'orario stabilito e fu necessario circa un mese per la proclamazione del governatore uscente Christian Solinas e dei sessanta consiglieri regionali. E oggi i problemi sembrano venire dalle aree più interne. In particolare alcuni uffici elettorali dei comuni dell'oristanese lamentano difficoltà nel caricamento dei risultati dello spoglio. E il portale "Amministrazione Aperta", il servizio regionale per il caricamento dei dati, risulta talvolta bloccato. Ciò causa forti rallentamenti nelle procedure di aggiornamento. Potrebbe essere questo il problema all'origine della lentezza che sta caratterizzando la diffusione dei risultati elettorali in Sardegna.