"La scuola non è un parcheggio", Lega: "Stop ai ricorsi al Tar contro le bocciatura"

"La scuola non deve essere un parcheggio". È la dichiarazione in conferenza stampa a Montecitorio oggi, 14 settembre, di Rossano Sasso, Capogruppo della Lega in commissione Cultura alla Camera. "Purtroppo, troppo spesso i genitori considerano la scuola come un parcheggio. - spiega Sasso a Today - Bisogna riporre più fiducia negli insegnanti. - continua Sasso - Noi siamo di fronte al fenomeno dei ricorsi contro le bocciature. A volte anche una buona bocciatura può far crescere meglio il valore di un no".

Continua a leggere su Today...