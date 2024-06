"Salvini e Tajani che non si alzano per Singh? Imbarazzanti. L'immagine dice molto del governo"

"È un’immagine imbarazzante. Ed è emblematica di molte cose. A partire dall’attenzione che il governo ha verso la vita dei migranti, soprattutto se irregolari". Così, a Today.it, l'ex presidente della Camera e deputata del Partito Democratico, Laura Boldrini, commentando un "siparietto" andato in scena alla Camera dei Deputati. La premier Giorgia Meloni, intervenendo in aula alla vigilia del prossimo Consiglio europeo del 27 e 28 giugno, ha voluto ricordare Satnam Singh, il bracciante morto dopo essere stato abbandonato in strada, con un braccio tranciato da un macchinario, dal suo datore di lavoro. Mentre tutta l'aula si è alzata in piedi per rendere omaggio al lavoratore vittima di caporalato, i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, erano visibilmente distratti e la premier ha dovuto richiamarli con un "Ragà, arzateve pure voi".

Una scena che ha lasciato interdette migliaia di persone che in queste ore la stanno condividendo e commentando sui social network, ma che non è sfuggita ai deputati presenti. "Satnam Singh - spiega ancora Laura Boldrini a Today.it - era un bracciante irregolare che veniva sfruttato per meno di 5 euro l’ora nelle campagne laziali. La sua storia e il modo barbaro e disumano in cui è morto denunciano tutta l’ipocrisia di chi dichiara guerra a coloro che arrivano sulle nostre coste dopo avere rischiato la vita e subìto torture di ogni genere, come accade in Libia, e poi chiude un occhio - anzi, tutti e due - quando quelle stesse persone vengono ridotte in schiavitù nelle campagne italiane, diventando funzionali alla produttività. Del resto, abbiamo sentito il ministro Lollobrigida, all’indomani della morte di Singh, preoccuparsi innanzitutto dell’immagine delle aziende agricole italiane, non della dignità, dei diritti e dell’incolumità dei braccianti. Salvini e Tajani che aspettano l’invito esplicito ad alzarsi nell’aula della Camera durante il tributo a Singh fanno venire la pelle d’oca per la totale mancanza di empatia, fosse anche per salvare la faccia".

Il microfono acceso ha "tradito" anche il ministro degli Esteri, che ha detto alla premier di aver chiesto i visti per la famiglia del bracciante. Alla moglie sarà dato il permesso di soggiorno. Bisogna morire in quel modo per avere riconosciuti dei diritti?

"Dare il visto alla cognata di Singh e il permesso di soggiorno alla moglie era davvero il minimo che si potesse fare. Ma Meloni e i suoi ministri dovrebbero andare in quelle campagne, che immagino conoscano molto bene dato che lì hanno uno storico bacino di voti, e parlare con i sikh che lavorano in quei campi e che vivono come fantasmi senza i diritti più elementari né condizioni di dignità. Significherebbe fare i conti col cortocircuito che segna la politica di questo governo sul fenomeno migratorio: le aziende italiane hanno bisogno di lavoratrici e lavoratori stranieri e la Bossi-Fini, l’attuale legge sull’immigrazione, non è altro che una fabbrica di irregolarità, di marginalità e di schiavismo. Quella legge va abolita".

In che modo la Bossi-Fini favorisce il caporalato?

"La Bossi-Fini non prevede alcun modo per entrare regolarmente in Italia perché pretende che si assumano in anticipo, a scatola chiusa, persone che non si conoscono. Nessuno è disposto a farlo. Quella legge ha cancellato il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro attraverso uno sponsor. Ma, come dicevamo, le aziende hanno un enorme bisogno di lavoratori e lavoratrici che in Italia non trovano. E dove attingono? Tra i migranti che arrivano irregolarmente nel nostro Paese e diventano facile preda dei caporali perché ricattabili".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"I decreti flussi che si fanno periodicamente - continua Boldrini - sono una farsa, utile solo, con escamotage burocratici, a regolarizzare chi in Italia c’è già. In sostanza, sono mini-sanatorie. Ma è una cosa che Meloni e Salvini non possono dire al loro elettorato perché le uniche sanatorie che la destra ritiene possibili sono quelle che favoriscono gli evasori".

Nell’ultimo Rapporto Agromafie e Caporalato dell’Osservatorio Placido Rizzotto della Flai Cgil si legge che lo schiavismo nelle campagne è diffuso in tutta Italia, con punte di irregolarità di occupati del 40 per cento in Puglia, Sicilia, Campania, Calabria e Lazio e tra il 20 e il 30 per cento nelle Regioni del Centro Nord. Possibile che nel 2024 in un Paese dell'Europa accada questo?

"No, non è possibile né accettabile. E attenzione: sebbene sia maggiormente concentrato al sud, il caporalato è un fenomeno nazionale. E non solo in agricoltura. Negli ultimi mesi sono emersi almeno tre casi in Toscana, per fare un esempio. C’è un problema enorme che riguarda l’intera filiera agroalimentare davanti a cui non si può fingere indifferenza".

"I decreti flussi che si fanno periodicamente sono una farsa, utile solo, con escamotage burocratici, a regolarizzare chi in Italia c’è già". Laura Boldrini a Today.it

"Esiste una legge, la 199 del 2016, ma di fatto non viene applicata. Cosa dovrebbe fare il governo? Ero presidente della Camera e ho seguito tutto l’iter di quella legge che fu approvata su nostra iniziativa dopo la tragica morte di Paola Clemente, nelle campagne pugliesi. È una buona legge, ma va applicata in tutte le sue forme e implementata soprattutto nella parte della prevenzione che coinvolge prefetture, Inps ed enti locali per l’istituzione delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità. E servono molti più controlli. Questo significa assumere ispettori del lavoro. Il Pd aveva proposto un emendamento al decreto che vorrebbe affrontare, poco e male, la questione della sicurezza sul lavoro. In quell’emendamento si chiedeva di assumere fino a 1250 ispettori sul lavoro e di sbloccare i fondi per il loro contratto integrativo, attesi da anni. Emendamento bocciato. Bisogna, poi, adottare anche in agricoltura il criterio di congruità che valuta la proporzione tra l’estensione dell’azienda e il numero di lavoratori che risultano assunti. Capisce che oggi, dopo i fatti di Latina e la mancanza di misure da parte del governo, applaudire in Aula a Satnam Singh suona ipocrita e di circostanza?".

Veniamo al dibattito che si è svolto in aula. In Europa Giorgia Meloni, e quindi l'Italia, è stata tagliata fuori dall'accordo sui top jobs siglato da Popolari, Socialisti e Liberali. E ora chiede una vicepresidenza di peso. Se da un punto di vista politico l'isolamento delle destre per voi è una buona notizia, non temete che il Paese sia relegato in un ruolo marginale?

"Meloni ha detto una cosa corretta: l’Italia è la terza potenza economica dell’Ue. E aggiungo, è uno dei paesi fondatori, la patria di Altiero Spinelli. Certo che vederla relegata ad un ruolo marginale non ci fa piacere. Ma è la inevitabile conseguenza del posizionamento politico della premier che è a capo di un partito di estrema destra e si accompagna ai neofranchisti spagnoli di Vox, all’ultradestra del Pis polacco, strizza l’occhio a Le Pen e rassicura Orban, pur non avendoli nel suo gruppo all’Ue. Il Ppe e i Socialisti sono stati chiari: non si fanno alleanze con l’estrema destra. E non sottovaluterei il fatto che Meloni non ha proferito una sola parola di condanna per i tantissimi episodi di matrice neofascista delle ultime settimane. A partire dalle rivelazioni sui giovani del suo partito che inneggiano a Mussolini e perfino a Hitler. Su questo è arrivato il biasimo dell’Ue, ma dalla premier neanche un accenno. Dovrebbe sapere che non sempre si può tenere il piede in due staffe".