La Procura di Roma ha chiesto una pena pecuniaria di 10 mila euro per lo scrittore Roberto Saviano per diffamazione ai danni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il procedimento è legato ad una vicenda del 2020 quando l'autore di Gomorra, nel corso di una trasmissione televisiva in cui affrontava il tema dei migranti, definì la leader di Fratelli d'Italia "bastarda".