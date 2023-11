Scherzo telefonico a Meloni, il consigliere diplomatico Talò si è dimesso

"Stamattina il mio consigliere diplomatico Francesco Talò ha rassegnato le dimissioni. Siamo tutti dispiaciuti. Questa vicenda non è stata gestita bene, ha esposto l’Italia", ha detto la premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di oggi 3 novembre. La presidente del Consiglio risponde così a una domanda di un giornalista sulla telefonata realizzata da due comici russi che si sono spacciati per un diplomatico africano, riuscendo quindi ad aggirare i protocolli di sicurezza che vengono adottati per le conversazioni istituzionali di questo genere: un fatto che aveva attirato diverse critiche a Meloni e al suo staff diplomatico. "Lo voglio ringraziare, il suo è un gesto di grande responsabilità", fatto nella "consapevolezza" della "superficialità" con cui è stata gestita la vicenda, "ma che racconta una persona a servizio delle istituzioni da qualche decennio, è stato anche al mio servizio e io credo che abbiamo gestito almeno altre 80" telefonate con leader esteri. Poi Meloni si solleva dalle responsabilità del pasticcio. "Dopodiché, nello specifico, se una telefonata viene passata da Palazzo Chigi è data per buona".

Poi arrivano le spiegazioni delle dimissioni del consigliere diplomatico, che è comunque vicino alla pensione: "Sul finale ho avuto un dubbio, soprattutto quando è venuto fuori il nazionalismo ucraino che è un tipico tema della propaganda russa. Ho avuto un dubbio e ho segnalato la cosa all'ufficio diplomatico, lì credo ci sia stata una superficialità nel procedere ed è questo il motivo per cui stamattina il consigliere Talò ha rassegnato le dimissioni". La realtà è che Talò non è proprio uno sprovveduto: ha quarant’anni alle spalle in diplomazia culminati con l'incarico di rappresentante permanente dell’Italia presso la Nato a Bruxelles dal 2019, e prima, era stato il coordinatore per la sicurezza cibernetica alla Farnesina (2017-2019), una figura che dovrebbe occuparsi istituzionalmente proprio del coordinamento delle attività italiane contro le interferenze, la disinformazione e le ingerenze estere.

Alle domande, poi, se si sia trattato di un semplice scherzo comico o propaganda Meloni ha replicato: "La telefonata è stata rilanciata prima di tutto da programmi organici alla propaganda del Cremlino e questo dovrebbe indurre a riflettere chi sta facendo da megafono a questi comici". E poi osserva: "È ovvio che se le cose stessero così, cioè che siamo stati oggetti di disinformazione per le posizioni che abbiamo a livello internazionali" e che ci sia in Italia chi si presta a fare da cassa di risonanza "mi dispiacerebbe". Comunque, ha concluso, nella telefonata "ho ribadito le posizione che sostengo anche pubblicamente". E

ancora: "La stanchezza per la guerra in Ucraina? Non ho detto nulla di nuovo, io sono consapevole che le opinioni pubbliche, anche la nostra, soffrono per le conseguenze del conflitto. È un tema che ho segnalato a 360 gradi", è la difesa della premier.