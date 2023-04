Schlein prova a cambiare il Pd, ecco come

Le prime mosse della segretaria Elly Schlein per cambiare il Partito democratico: indebolire quelli che lei chiama i "signori delle tessere" e rilanciare sui temi identitari della sua linea politica interna. Così da una parte ha commissariato due segreterie locali e dall’altra ha rilanciato lo stop all’accorso con la Guardia costiera libica.

Elly Schelin, mentre si avvicina il giorno in cui prenderà definitivamente corpo la nuova segreteria nazionale, ha commissariato il Partito democratico della regione Campania e di Caserta. "A seguito della mancata approvazione dell'anagrafe degli iscritti e delle iscritte della Federazione di Caserta e delle dimissioni del Presidente della Commissione Regionale per il Congresso della Campania Franco Roberti, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha chiesto a Susanna Camusso di assumere l'incarico di commissaria del Pd a Caserta. Antonio Misiani sarà, invece, il nuovo commissario del Pd regionale della Campania. Le proposte di commissariamento della segretaria nazionale sono state votate dalla Commissione nazionale di garanzia". Questo si legge in una nota del Pd.

In Campania, che oggi è stata commissariata, "durante la campagna per il congresso avevo denunciato situazioni opache: non voglio più vedere capibastone, persone che si sentono padrone delle tessere e bisogna essere coerenti con quello che si dice". o ha detto proprio Schlein al Festival del Domani a Modena, dove era presente anche l’altra anima del partito: Stefano Bonaccini. Il presidente dell'Emilia Romagna ha detto che "di strada da fare ce n'è tanta. Io ho già detto che non mi sento né minoranza nè opposizione. Sulla maggior parte delle cose la pensiamo allo stesso modo. Sul resto, abbiamo il dovere di trovare tutte le mediazioni perché il Pd si presenti ai cittadini con una voce sola.

Poi Schlein, sempre dal palco dell’evento giornalistico, ha garantito: “il Pd non finanzierà mai più la Guardia costiera libica e mai più firmerà memorandum con la guardia costiera libica. Quelli vanno chiamati come vanno chiamati: sono respingimenti collettivi".