Quanti voti vale il nome Schlein nel logo elettorale del Pd: "Mica è Berlusconi"

La segretaria del Pd Elly Schlein ieri ha sciolto la riserva: correrà in prima persona alle elezioni europee 2024 come capolista nelle circoscrizioni Centro e Isole. Ma il partito si divide sulla proposta di inserire il nome della segretaria nel simbolo per le europee. Un’ipotesi che ha creato malumori sia nella maggioranza dem sia nella minoranza guidata da Bonaccini. La scadenza per registrare i simboli si avvicina. Una decisione andrà presa entro oggi pomeriggio.

Il dilemma di Elly Schlein per le elezioni europee 2024

Schlein ha dimostrato di saper portare ai seggi quei voti dei giovani che da anni erano ormai "in fuga" dal Pd, ai tempi di Letta e Zingaretti. La grande partecipazione alle primarie che l'hanno "incoronata", contro ogni pronostico, leader del principale partito di centrosinistra non è stata dimenticata. Il suo nome nel logo può agevolmente valere almeno un punto percentuale (secondo alcuni osservatori), forse anche di più, ma non le conviene forzare, per evitare di evidenziare una nuova spaccatura nel partito. Se, alla fine, deciderà di non toccare il logo-simbolo, è probabile che almeno inserirà il suo nome anche nelle tre circoscrizioni in cui non era data per presente in lista.

Il nome Schlein nel logo non sarebbe un cambio di simbolo del partito, va chiarito: per farlo servirebbe intervenire sullo Statuto. Si parla solo un logo elettorale. Ma è la mossa giusta? Se lo chiedono in tanti, ancor più dopo che Conte e il M5s hanno messo la parola "pace", un valore universale, nel simbolo. Certo, un segretario è "al servizio" del suo partito, ma a forza di essere una creatura politica aperta, apertissima, i dem avevano perso quasi tutta la loro, già fragile, identità. Le voci critiche parlano di "egemonia culturale berlusconiana". D'altro canto, non sfruttare il nome di chi i voti al partito li sa portare è un regalo agli avversari. In passato sarebbe stato impensabile mettere i cognomi "Letta" e "Zingaretti" in un logo elettorale nazionale perché strategicamente non avrebbero portato un voto in più. Insomma, la scelta non è semplice.

Dalle parti di Fratelli d'Italia si fanno molti meno problemi, e il nome Meloni in caratteri cubitali dominerà la veste grafica del simbolo anche alle elezioni europee.

Cuperlo: "Modello di partito che non è il mio"

"Elly è un valore in più e guiderà quella sfida offrendo un contributo prezioso. Non drammatizzo il tema del simbolo, per quanto mi riguarda penso che quella scelta potrebbe trasmettere un modello di partito che non è il mio". Lo dice Gianni Cuperlo, alla Stampa, sulla questione del simbolo del Pd per le europee. "Siamo l'unico partito che affronta discussioni vere negli organismi dirigenti. Lo giudico un fatto di trasparenza e democrazia, compreso il confronto tra opinioni diverse senza che debba derivarne ogni volta una spaccatura. La politica in una comunità è fatta di ascolto e mediazione. L'alternativa sono forze dove uno decide e l'intendenza segue. Per noi non è così", spiega il deputato dem.

Pasquino: "Mica è Berlusconi, non sposta voti"

Per il politologo Gianfranco Pasquino quella di Elly Schlein di inserire il proprio nome nel simbolo del Pd alle europee non è una scelta normale, "ma il sistema italiano ha spesso dimostrato di avere molte anomalie. Una formazione politica non andrebbe mai personalizzata sino a tal punto. E poi Schlein non apporta un particolare contributo elettorale. Non è così decisiva; non è Silvio Berlusconi per intenderci. Quindi non capisco l'utilità elettorale di questa mossa", ragiona in un'intervista a Il Giornale.

Quanto all'ipotesi che Schlein abbia optato per il nome sul simbolo per segnalare come il suo ruolo di segretaria non sia in discussione per Pasquino "non ne ha bisogno, perché tanto in Ue non andrà. Sarà eletta e poi sceglierà di restare nel Parlamento italiano. E di sicuro resterà segretaria. Il segnale semmai è che il partito è suo e fa come le pare" ha aggiunto. "In una unica circostanza, invece, una scelta di questa tipologia sarebbe considerata come accettabile. E cioè nel caso in cui Schlein dovesse specificare che questa è un`eccezione. Sottolineando magari di essere già stata parlamentare europea. E quindi di voler rimarcare la natura europeista delle liste dei dem che saranno in campo" ha continuato. A breve ne sapremo di più.