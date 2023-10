Pd attacca sui tagli alla sanità, Schlein: "Meloni cerca un nemico al giorno"

"Giorgia Meloni la smetta di alimentare lo scontro istituzionale che danneggia il Paese. La smettano di cercare un nemico al giorno per nascondere le proprie responsabilità. Se cercano responsabili del disastro sull'accoglienza si guardino allo specchio: è la destra che scrive leggi palesemente incostituzionali e poi se la prende con i giudici che fanno il loro lavoro". Questa la risposta della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, alle dichiarazioni di Giorgia Meloni, che stamane aveva duramente criticato la scelta dei giudici del Tribunale di Catania, rei di aver accolto il ricorso di tre richiedenti asilo trattenuti nel nuovo centro di Pozzallo, in attesa di conoscere l’esito della loro richiesta d’asilo. Secondo i magistrati, il decreto emanato dal Governo sarebbe illegittimo e incompatibile con le norme UE.

Botta e risposta

La premier, oltre ai giudici aveva attaccato "altri Stati" che a suo dire lavorerebbero "in direzione diametralmente opposta" a quella del Governo (chiaro il riferimento alla Germania) e puntato il dito contro "un pezzo di Italia che fa tutto il possibile per favorire l’immigrazione illegale". Parole che Schlein ha rispedito al mittente: "È la destra - spiega - che ha messo la firma su tutte le leggi che hanno prodotto questo caos, come la Bossi-Fini che alimenta l’irregolarità. È sempre la destra che non ha mai contrastato il regolamento Dublino lasciando l'Italia più sola, per allearsi con Polonia e Ungheria che di solidarietà non ne vogliono sapere".

Lo scontro si sposta sulla sanità

Il Partito Democratico prepara intanto il suo affondo sulla sanità pubblica, che rischia di subire nuovi tagli nella prossima manovra finanziaria: "Ci saremmo attesi che, almeno in parte, il Governo raccogliesse con la Nadef il grido d'allarme dei sindacati del settore, delle Regioni e dello stesso Ministro. E invece leggiamo con sconforto e grandissima preoccupazione una linea fondata ancora una volta sul definanziamento della sanità e sui tagli ai servizi". Così la responsabile Salute e Sanità del Pd, Marina Sereni, che attacca: "Sono sempre più frequenti le denunce di cittadini che non riescono ad accedere ai servizi senza dover ricorrere al privato, sono sempre più diffusi i casi di operatori e operatrici che scelgono di abbandonare le strutture pubbliche per impieghi meglio remunerati e organizzati anche all’estero. La carenza di alcune figure professionali - prime tra tutte quelle infermieristiche - sta diventando drammatica, a maggior ragione a fronte dell'invecchiamento della popolazione e della necessità di rafforzare la medicina di prossimità e territoriale. Di fronte a tutto questo la scelta del Governo Meloni è quella di imboccare decisamente la strada della riduzione del Fondo Sanitario Nazionale che già dal prossimo anno scenderebbe al 6,2% rispetto al Pil. Noi ribadiamo la nostra proposta di portare la spesa per la sanità al 7,5% del Pil nei prossimi 5 anni e di realizzare un piano straordinario di assunzioni superando definitivamente il tetto di spesa per il personale".

Quelle del Partito Democratico sono preoccupazioni condivise dalle altre forze di opposizione: "La Nadef, premessa essenziale della prossima legge di bilancio, non promette niente di buono in generale, ma è pessima sul fronte della sanità". Lo scrivono in una nota Senatori e Deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali. "Tutte le agenzie indipendenti - spiegano - suggeriscono un minimo di 4 miliardi di euro da aggiungere in manovra, cifra che era stata promessa anche dal ministro Schillaci. Il Governo, invece, pensa bene di ridurre il finanziamento della spesa sanitaria di circa 3,3 miliardi di euro tendenziali". "Un sondaggio di Euromedia Research riporta che il 7,8% degli italiani rinuncia alle visite mediche. La risposta del Governo? Sempre meno soldi alla Sanità", si legge invece in un comunicato di Azione.

La replica del Governo è affidata a Franco Zaffini, presidente Commissione Affari Sociali e Sanità di Palazzo Madama: "La Sinistra, a corto di idee o semplici proposte, a furia di ripetere che il Governo ha tagliato i fondi sulla Sanità ha finito per crederci. Ora la segretaria Pd, Elly Schlein, piombata sulla terra da Marte, ha attaccato ancora il governo sulla Nadef, inventando inesistenti tagli. Il Governo Meloni, quest'anno ha stanziato 2,15 miliardi in più al fondo sanitario nazionale per il 2023, 2,3 miliardi in più nel 2024 al fondo sanitario nazionale e per il 2025 2,5 miliardi in più. Si tratta di più di 7 miliardi; se includiamo gli 1,3 miliardi contenuti nel cosiddetto decreto bollette, in tre anni aumentiamo di più di 8 miliardi la dotazione del fondo sanitario nazionale. Ci si rimprovera di non aver raggiunto il 7 per cento nel rapporto rispetto al PIL. Ma è evidente che, se lo parametriamo all'economia durante il Covid, essendo il coefficiente un rapporto fra un numeratore e un denominatore, il 7 per cento si è raggiunto perché il prodotto interno lordo era crollato sotto i colpi di Speranza e compagni".