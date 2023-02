Perché Prodi e Fico esultano per la vittoria di Schlein

Cosa succede ora che Elly Schlein ha vinto le primarie Pd ed è la nuova segretaria del partito? I nuovi assetti - interni ed esterni - sono tutti da scrivere, dal Terzo polo c'è chi scommette sulla fuga dal partito ma di tutt'altro avviso è Romano Prodi. A guardare con attenzione al nuovo Partito democratico è anche l'ex presidente della Camera Fico che ipotizza convergenze con il M5S.

Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e della Commissione europea, in un'intervista pubblicata oggi su La Repubblica, legge la vittoria di Elly Schlein come l'espressione di un "desiderio di cambiamento" più "profondo di quel che sembra". E smorza gli entusiasmi di chi pensa invece a un Pd che perde pezzi. "Ho letto che Maria Elena Boschi ha parlato di nuovi scenari molto interessanti per il Terzo Polo. Spera di prendere pezzi del Pd, ma non credo sia una speranza fondata", aggiunge il Professore.

Prodi ritiene che il principale problema del Pd di Schlein sarà "aprire al riformismo", o meglio "riformare i riformismi". Più che la questione delle alleanze, ha sostenuto Prodi, "ora per il Pd si tratta invece di coinvolgere tutte le intelligence che corrono per il Paese, dall`associazionismo alle Ong, dai diversi sindacati alle imprese, per coinvolgerli in un progetto di rilancio".

Ch invece vede possibili alleanza è l'ex presidente della Camera Roberto Fico. Pd e M5S potrebbero, secondo quanto dice Fico al Fatto quotidiano, trovare punti per un'opposizione comune su questioni centrali.

"Il Movimento continua a percorrere la propria strada mettendo al centro temi che riteniamo cruciali. Se si può avere una convergenza su questi punti non è un limite ma un`opportunità", spiega Fico."Vedremo - aggiunge - come le idee di Schlein prenderanno forma nel Pd: spero però si riesca a fare un'opposizione comune su questioni centrali come il salario minimo e la riduzione dell`orario di lavoro a parità di salario, senza dimenticare l`autonomia differenziata. Il M5S proseguirà con coerenza nel suo percorso. Siamo stati noi a introdurre il Reddito di cittadinanza: se il Pd ora pensa sia stata una misura giusta, da difendere, siamo contenti".

Per quanto riguarda la questione del sostegno militare all'Ucraina, Fico ritiene che "il popolo ucraino vada sostenuto" ma "bisogna altresì dare maggiore forza a un'azione diplomatica per raggiungere la pace".