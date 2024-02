Schlein sbotta sulla Rai: "È Tele-Meloni, superato ogni limite". Rampelli: "Bufala, lo dicono i dati"

Maggioranza e opposizione si azzuffano sulla Rai. "Basta Tele-Meloni", ha tuonato la segretaria del Pd Elly Schlein al sit-in per la libertà di stampa organizzato mercoledì sera davanti alla sede Rai di viale Mazzini. "Basta con un servizio pubblico svilito ad essere portavoce della propaganda di questo governo e basta attacchi al giornalismo di inchiesta". Alla manifestazione, oltre al Pd hanno partecipato anche Più Europa, Verdi, Sinistra Italiana, i Socialisti e anche Italia Viva. Non i 5 Stelle però visto che Giuseppe Conte che ha definito il sit-in "ipocrita" e neanche il leader di Azione Carlo Calenda.

Secondo Schlein sulla Rai è stata "superata ogni soglia. Basta con gli attacchi costanti del governo al giornalismo di inchiesta - ha detto la segretaria -, ne va la professionalità dei giornalisti che in Rai lavorano e non meritano di vedere la loro professionalità messa a servizio di una macchina di propaganda. Fare servizio pubblico - ha sottolineato Schlein - significa garantire l'imparzialità dell'informazione, contravvenire a questo mandato è tradire il patto di fiducia con la cittadinanza".

Rampelli: "Schlein ha una faccia di bronzo, i dati dicono il contrario"

La replica della maggioranza è arrivata a stretto giro. "Ci vuole una faccia di bronzo per raccontare cose totalmente inventate sul presunto controllo del governo Meloni sulla Rai" dice il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, esponente di Fratelli d'Italia, all'Aria che tira su La7.

"Per fortuna - prosegue Rampelli - esistono i dati dell'Osservatorio di Pavia e dell'Agcom per smontare questa bufala che il Pd, annaspando in evidente stato di difficoltà, sta raccontando. Secondo i dati, nel mese di dicembre 2023 il minutaggio sul Tg1 ha contato una presenza maggiore di Elly Schlein dello stesso Presidente della Repubblica. Il Pd è stato presente nel minutaggio del Tg1 per il 17.3%, Fratelli d'Italia per il 19%, il Movimento Cinque Stelle per il 15.4%". Secondo Rampelli dunque lo squilibrio non esiste, anzi "se sommiamo i dati complessivi della coalizione di centrodestra, essi risultano inferiori a quelli della coalizione di governo della scorsa legislatura".

Unirai: "Chi parla di Tele-Meloni fa campagna elettorale"

Protesta anche Francesco Palese, leader del sindacato Unirai, che oggi ha proposto una contro-manifestazione a viale Mazzini. "Chi oggi parla di TeleMeloni lo fa evidentemente in maniera del tutto strumentale per trovare argomenti per la sua campagna elettorale" spiega all'Adnkronos. "Trovasse tutti gli argomenti che vuole per la sua campagna elettorale ma non metta in mezzo la categoria dei giornalisti Rai".