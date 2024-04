Il suo nome non sarà sul simbolo (come si era invece vociferato nelle ultime ore), ma lei sarà in campo in prima persona. Elly Schlein ha annunciato in una diretta Instagram l'intenzione di candidarsi per le elezioni Europee di giugno. "È necessario" un impegno diretto con la candidatura "visto quello che sta accadendo qui" ha detto la segretaria del Pd. "Abbiamo visto più volte questa destra attaccare i diritti delle persone, intaccare welfare e sanità pubblica. Stanno trasformando la Rai in un megafono dell'esecutivo, non è più servizio pubblico: piena solidarietà ai giornalisti e agli intellettuali che hanno subito censure".

Schlein: "Il mio nome non sarà sul logo, ma mi candido per portare in alto il Pd"

"È stato proposto di inserire il mio nome nel logo elettorale. Si è aperta una discussione ieri in Direzione e anche fuori. Ringrazio chi ha fatto quella proposta - ha detto la segretaria dem - ma il contributo migliore che posso dare a questa squadra, lo posso dare correndo accanto a loro, correndo in questa lista. Questa proposta mi è sembrata più divisiva che rafforzativa".

"Voglio dare una mano anche io a questa squadra - ha quindi messo in chiaro Schlein -, sono anche io candidata per portare il Pd più in alto possibile. Io ho la speranza di poter dare una mano a eleggere il più possibile di queste persone. Siamo a una sfida cruciale, lo si dice sempre ma questa volta siamo davvero a un bivio. Mi prendo questa responsabilità, anche se resterò in Italia per contrastare ogni giorno le politiche sbagliate del governo Meloni".

"Questa è una destra che sta portando avanti riforme pericolose" ha rimarcato ancora la leder dem. "L'autonomia spacca l'Italia ed è frutto di un baratto cinico che hanno fatto con il premierato", modello che "non esiste da nessuna altra parte del mondo e che scardina l'equilibrio della Costituzione". E poi: "Siamo l'unico partito che discute al suo interno e fuori" ha detto ancora Schlein. "La capacità di guida non si misura nella forza del pugno, ma dal polso e dall'orecchio ben teso a terra, nell'ascoltarci e nel fare sintesi".