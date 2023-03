Schlein: "Da piccola tifavo Milan, poi ho capito di chi era"

"Da piccola ho tifato Milan, poi Juventus e ora simpatizzo Bologna". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite di 'Stasera c’è Cattelan', che andrà in onda in onda martedì 21 marzo in seconda serata su Rai2. Quando il conduttore Alessandro Cattelan le ha chiesto come abbia fatto a cambiare squadra, Schlein ha risposto tra le risate: "Quando ho capito di chi era", alludendo all'ex patron rossonero e presidente di forza Italia, Silvio Berlusconi. Nella trasmissione la segretaria dem ha ricordato anche della sua militanza, da giocatrice, nella squadra parlamentare di calcio femminile. "Lo facevamo anche per sensibilizzare sulle discriminazioni che le sportive professioniste ancora vivono nel mondo dello sport", ha spiegato.

Schlein non ha nascosto che il peso per le aspettative su di lei non è facile da sostenere. "La sento tutta un po' l'ansia da prestazione, ma questo ci motiva a cercare di rimanere con i piedi ben saldi per terra e provare a migliorare ogni giorno". Poi ha aggiunto: "Sapevamo quello che ci aspettava, una strada in salita e abbiamo messo le scarpe comode apposta. Sentiamo una grande responsabilità di costruire l'alternativa a chi governa dopo anni di disillusione verso la sinistra e verso il Pd". Dopo le primarie, ha detto ancora la segretaria dem, "il clima andando in giro è molto cambiato, e questo ci motiva e ci dà una responsabilità a cambiare le cose".