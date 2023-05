Perché Italia e Francia stanno litigando di nuovo sui migranti

Sui migranti Francia e Italia sono di nuovo ai ferri corti. Ad accendere la miccia sono le parole di Stéphane Séjourné, capo di "Renaissance", il partito di Emmanuel Macron, riportate da 'Le Figarò' in un articolo dal titolo "Nonostante le loro differenze, Meloni agitata come uno spauracchio anti-Le Pen dal governo".

Meloni, ha detto Séjourné, "fa tanta demagogia sull'immigrazione clandestina: la sua politica è ingiusta, disumana e inefficace". Quindi ha aggiunto: "L'estrema destra francese prende per modello l'estrema destra italiana. Si deve denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza". Parole che arrivano solo pochi giorni dopo le dichiarazioni del ministro dell'Interno Gerald Darmanin che aveva definito la presidente del consiglio "incapace" di gestire la politica migratoria del Paese e che avevano portato il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani a cancellare una visita a Parigi.

Meloni replica: "Hanno problemi di consenso"

Anche questa volta la reazione del governo italiano non si è fatta attendere, anche se Meloni non ha voluto inasprire lo scontro. "Evidentemente c'è qualche problema che devono risolvere" ha fatto sapere la premier. "Ma non credo sia un problema che hanno con noi. Evidentemente c'è qualche problema di tenuta del consenso che bisogna affrontare, ma è un problema interno. Non mi ci voglio infilare, capisco le difficoltà".

Quindi Meloni ha puntualizzato: "Credo che utilizzare la politica degli altri governi per regolare i conti interni non sia una cosa ideale sul piano della politica e del galateo, però ognuno fa le scelte che vuole fare". Se ho mandato un messaggio a Macron? "No, no, a me interessa quello che dicono gli italiani del lavoro che faccio", ha risposto la presidente del consiglio. Che poi sull'opportunità di un incontro chiarificatore col presidente francese ha detto: "Immagino che vedrò Macron nei prossimi giorni perché c'è il G7 in Giappone, il Consiglio d'Europa a Reykjavik, quindi le occasioni per vederci saranno molte. Ma a me non risulta ci siano problemi bilaterali tra Italia e Francia attualmente, anzi. Mi pare si lavori sui tavoli su cui bisogna lavorare".

Gasparri: "I macroniani pensino all'ordine pubblico in Francia"

Meno diplomatica la reazione vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (Forza Italia) che parla di "assurde dichiarazioni da parte di alcuni politici francesi nei confronti del governo italiano". "Dopo le accuse del ministro dell’Interno Darmanin, apprendo per mezzo stampa le parole offensive e ingiuste del segretario generale del partito di Macron nei confronti della politica in materia di immigrazione della premier Giorgia Meloni" ha spiegato il senatore forzista. "Affermazioni che dimostrano la presunzione di chi pensa più ad impartire lezioni agli altri invece che gestire la caotica situazione in casa propria".

"I 'macroniani' - ha aggiunto Gasparri - dovrebbero guardare all'ordine pubblico devastato in Francia, tra proteste e manifestazioni infuocate al centro di Parigi, piuttosto che preoccuparsi della politica italiana sull’immigrazione. Noi non ci faremo intimidire dalle critiche, il governo di centrodestra va avanti con decisione nelle sue scelte, necessarie per la sicurezza del Paese e la tutela dei cittadini".

Sul caso ha detto la sua anche il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida: "Nel partito di Macron - ha fatto sapere all'Adnkronos - hanno tanti problemi che pensano di risolvere 'distraendo' l'opinione pubblica francese con una 'baruffa' comunicativa con l’Italia. Non credo sia il caso di dargli spago. Mia mamma mi ha insegnato che se sei nel giusto e vieni provocato da qualcuno è segno di maturità evitare la rissa e continuare a fare cose serie piuttosto che il suo gioco. E alle mamme si dovrebbe dar sempre retta…".