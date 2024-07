Sulle armi all'Ucraina è scontro tra Lega e Forza Italia

"Più armi si inviano, più la guerra va avanti". La risposta del vicepremier Matteo Salvini a un suo follower, durante una delle sue numerose dirette social, ha prodotto diversi mugugni nella maggioranza. Con la premier Giorgia Meloni a Washington a discutere di spese militari e maggiore sostegno a Kiev, il leader del Carroccio e altri esponenti di punta del suo partito, che in passato non hanno celato la loro simpatia verso Vladimir Putin, esprimono i loro distinguo rispetto alla linea ufficiale del governo e alle risoluzioni votate nelle aule del Parlamento.

La posizione ambigua della Lega

Già nei mesi scorsi Salvini aveva criticato apertamente la decisione di inviare nuove armi al Paese invaso e con l'occasione aveva attaccato Emmanuel Macron: "Quando apre bocca fa un danno - aveva detto il leader del Carroccio parlando del presidente francese - perché quando dice che potremmo mandare delle truppe di terra a combattere in Ucraina fa un danno. Sicuramente la risposta non è mandare altre armi". E ad agitare ulteriormente le acque ci ha pensato Viktor Orban, che ha fatto infuriare i vertici Ue e quasi tutti gli Stati membri per i suoi unilaterali a Mosca, tanto che c'è chi vorrebbe far finire anzitempo la presidenza di turno ungherese. L'iniziativa del presidente ungherese, che a Bruxelles ha riunito l'estrema destra nel gruppo "Patrioti per l'Europa", ha trovato il plauso di alcuni elementi di spicco del ceerchio magico salviniano: "Molti Paesi europei, anziché stracciarsi le vesti per chi tenta delle mediazioni come sta facendo Orban, dovrebbero lodare certe iniziative. Piaccia o non piaccia bisogna parlare con gli Stati belligeranti se si vuole raggiungere una tregua. Poche sono le guerre che finiscono con la resa incondizionata", ha detto Massimiliano Romeo, capogruppo leghista a Palazzo Madama.

A fargli eco il generale Roberto Vannacci, fresco di elezione all'europarlamento e già al centro di una polemica per la sua nomina - non gradita al partito di Marine Le Pen - a vice capogruppo dei sovranisti: "L’atteggiamento verso il conflitto ucraino non cambia - ha detto l'alto ufficiale prestato alla politica - e quindi sarà difficile che possa cambiare la situazione che vede le truppe russe attestarsi sempre più solidamente all’interno dei confini ucraini. Tanto più che la cessione di armi all’Ucraina da parte dei paesi dell’Unione ha poca incidenza pratica sulle sorti del conflitto".

Vannacci ha poi lodato l'iniziativa di Orban: "Fino a che non si profonderà ogni sforzo per il raggiungimento di una negoziazione di pace tra Russia e Ucraina - ha continuato il generale - continuerà guerra, distruzione, morte e povertà, come peraltro avvenuto in questi ultimi due anni senza alcun risultato tangibile a favore dell’Ucraina".

"L’Europa - spiega ancora Vannacci - pagherà più di ogni altro attore internazionale le conseguenze di questo conflitto. Le recenti visite internazionali di Orban hanno dimostrato che l’Europa può ancora avere un ruolo attivo nella ricerca di questo negoziato di pace. La pace giusta, come chiamata da qualcuno, non esiste nella storia dell’umanità che si è basata solo sulla pace dei vincitori. Il grandissimo rischio è che la ricerca spasmodica e ossessiva di questa pace dei vincitori non ci porti alla catastrofe globale. Un negoziato è sempre più necessario".

Tajani: "Siamo parte integrante della Nato"

"Noi siamo parte integrante della Nato, nessuno ha mai detto che dobbiamo uscire dalla Nato", ha tagliato corto il vicepremier e ministro agli Affari Esteri, Antonio Tajani, che durante un punto stampa a Washington ha risposto a una domanda dei cronisti che gli hanno chiesto di commentare le parole del leader della Lega. ''Il nostro impegno - ha continuato - è procedere verso l'obiettivo del 2 per cento: non si può raggiungere immediatamente ma va anche tenuto conto che l'Italia è il secondo Paese che offre donne e uomini in uniforme in tutte le missioni di pace dell'alleanza atlantica. Siamo arrivati all'1,6 e intendiamo procedere''.

Barelli (Fi): "La Lega in Parlamento ha votato il sostegno militare all'Ucraina, il resto sono chiacchiere"

Decisamente più duro il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli: "Forza Italia - spiega - crede ed è leale alle decisioni prese a livello europeo e dalla Nato nell'indicare che chi è stato aggredito, l'Ucraina, va difeso e va censurato l'aggressore, la Russia. Una posizione votata anche dal Parlamento italiano e non solo dalle forze di maggioranza ma anche da molte delle opposizioni. Al di là delle boutade e delle idee personali dei singoli, sul piano istituzionale, politico e formale sono chiare le decisioni prese a livello europeo, come leader, e dal Parlamento italiano".

"Ognuno è libero di esprimere ciò che pensa - continua Barelli - ma i dati formali scritti come sulla pietra sono quelli presi dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo, dalla Nato e dal Parlamento italiano. Il resto sono opinioni personali ininfluenti. Su questioni delicatissime come queste ci si deve attestare agli atti formali che rappresentano la sostanza. In aula alla Camera e al Senato è stato deciso il sostegno anche militare alla difesa dell'Ucraina e la censura della Russia da tutti i partiti della maggioranza, Lega inclusa, con l'esclusione di pochissimi dell'opposizione. Tutti tifiamo per la pace che però si fa in due e non può dipendere dall'aggredito. I fatti sono chiarissimi: la maggioranza di governo ha votato compatta la tesi di difendere l'aggredito, l'Ucraina, dall'aggressore, la Russia. Questi sono i fatti e il resto sono chiacchiere".

Molinari (Lega): Salvini non ha mai detto di interrompere l'invio delle armi"

A cercare di gettare acqua sul fuoco, il collega Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio a Montecitorio: "Salvini - puntualizza - non ha mai detto non mandiamo più le armi. Salvini ha detto che è chiaro che se si continua solo la linea militare è chiaro che la guerra non finirà mai. Ma questo non vuol dire non mandare più le armi a Kiev. Io ricordo che la Lega ha votato tutti i provvedimenti in Aula, sia con il governo Draghi, sia con il governo Meloni, di sostegno all'Ucraina".