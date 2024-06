Scontro tra Gasparri e Raimo: "Il professore e dice che bisogna picchiare le persone". "Tu le picchiavi negli anni '70"

Volano stracci a "L'aria che tira", la trasmissione condotta da David Parenzo su La7, tra il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri e lo scrittore ed esponente di Alleanza Verdi Sinistra, Christian Raimo. I due dibattevano sulle ultime dichiarazioni di Giorgia Meloni, che durante una diretta Facebook ha accusato le opposizioni di aver usato toni violenti "da guerra civile" durante il dibattito parlamentare sull'Autonomia differenziata.

Durante l'acceso dibattito in studio, Gasparri ha richiamato il provvedimento disciplinare messo in atto dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha contestato al docente delle frasi proninciate durante la medesima trasmissione televisiva in cui si parlava della vicenda di Ilaria Salis. "Fa il professore e dice che bisogna picchiare le persone", ha tuonato l'esponente di Forza Italia all'indirizzo di Raimo, che ha risposto di impulso: "Lei le picchiava negli anni '70". Una battuta che ha mandato su tutte le furie il senatore: "Io la querelo per questa affermazione, si scusi subito. Lei ha fatto l'apologia della violenza".