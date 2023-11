Da bin Salman a Biancaneve, lo scontro tra Renzi e Meloni è uno show

Acceso scambio di attacchi, nell’Aula di Palazzo Madama, tra l’ex premier e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che stamane ha risposto al question time.

L’attacco di Renzi

"Lei, signora presidente, ha vinto le elezioni grazie a una straordinaria prova di coerenza - ha detto il senatore durante il suo intervento - e lucrava il consenso sbandierando la bandiera della coerenza. Oggi non c'è un solo argomento in cui stia dimostrando coerenza. Aveva detto che avrebbe bloccato l'immigrazione e chiuso i porti, gli sbarchi sono raddoppiati e l'unico blocco è quello del rientro della fuga dei cervelli. Aveva detto che la sorda Germania avrebbe dovuto capire che noi saremmo usciti dall'Euro e ieri l'ho vista in tutt'altre vesti con il cancelliere Scholz. Aveva detto in un meraviglioso spot che le accise sulla benzina erano uno scandalo e lei le ha aumentate. Il punto politico è che la sua coerenza si è fermata al momento in cui è stata all’opposizione". Renzi, durate la sua invettiva, ha elencato i prezzi di una serie di prodotti accusando il governo di non fare abbastanza per aiutare le famiglie in difficoltà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La replica di Giorgia Meloni

"La premier ha risposto con tono piccato, mostrando un po’ di nervosismo: Senatore Renzi - ha detto durante la replica - da lei non mi aspettavo questo assist e parlo volentieri. È sotto l'occhio di tutti come in questi mesi sia cresciuta la fiducia, per esempio, degli investitori e dei mercati. Penso alla promozione di quattro agenzie di rating che di solito non sono buone su queste materie. Penso al fatto che le famiglie comprano volentieri i titoli di Stato, penso allo spread che è ai minimi, alla borsa italiana che cresce più delle altre borse. Sono dati che dicono qualcosa in più rispetto alle valutazioni legittime dell’opposizione". Poi l’attacco diretto: "Il costo della benzina dipende soprattutto dalle scelte dei paesi che detengono il petrolio: se ci volesse dare una mano con il suo amico Mohammad bin Salman, forse ci aiuterebbe ad abbassare il prezzo della benzina. Lo dico perché ha buoni rapporti, faccia da ponte per i cittadini italiani".

La controreplica

Quasi un colpo da Ko quello di Giorgia Meloni: si sa, i rapporti con il principe saudita hanno creato non pochi problemi, soprattutto di immagine, al senatore di Scandicci, che però non si è dato per vinto: "È meraviglioso vederla cambiare rispetto a quando ci raccontava dall'opposizione di quanto la voce del popolo dovesse essere sentita - ha risposto nella controreplica - ma la sua coerenza si è fermata il giorno delle elezioni. Se vuole raccontarci che lei ha la squadra migliore del mondo e che tutto va bene, vada avanti così e avrà un risveglio terribile. Se lo faccia dire da uno che se ne intende. Quando si sta seduti lì, ci si abitua ad avere intorno un coro di adulatori". E ancora: "Lei prova a fare un racconto di se stessa come fosse Cenerentola, ma lei non è Cenerentola, né la Bella Addormentata, né Biancaneve: è la presidente del Consiglio e non sta governando la situazione economica delle famiglie".

Continua a leggere su Today.it...