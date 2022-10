Scritte contro La Russa: "Non mi hanno minimamente turbato"

Dopo la scritta “Ignazio La Russa, Garbatella ti schifa", apparsa questa notte sulle serrande della sede che fu del Msi ed ora è del movimento giovanile Azione Giovani legato a Fratelli d'Italia, nella Capitale appare un altro messaggio contro il neo presidente del Senato. Ieri sera nei pressi del Colosseo, sul Ponte degli Annibaldi, è stato individuato e rimosso dai carabinieri uno striscione con su scritto: "Benvenuto presidente La Russa (il nome è a testa in giù rispetto alle altre parole, ndr). La Resistenza continua". Lo striscione era firmato da 'Cambiare Rotta', organizzazione giovanile comunista che, secondo quanto si apprende dall'Ansa, sul profilo Facebook avrebbe scritto: "Saremo ben lieti di mostrare a questo parlamento il significato di Antifascismo Militante. Ai nostri posti ci troverete, nelle strade, nelle piazze delle città".

"Il senso di responsabilità della politica prevalga sull'odio ideologico", scrive invece su Twitter Giorgia Meloni. "Il nostro impegno sarà per unire la Nazione, non per dividerla come sta tentando di fare qualcuno. L'Italia e gli italiani devono tornare a correre, insieme", aggiunge la leader di Fdi.

Solidarietà a La Russa da tutti i partiti politici

Molte le espressioni di solidarietà nei confronti del neo presidente del Senato, anche da parte del Pd. "Le minacce contro il senatore La Russa rappresentano un atto vile che va condannato fermamente. Dalle deputate e dai deputati democratici, solidarietà al presidente del Senato. I democratici sono stati e saranno sempre contro l'uso delle minacce e della violenza politica chiunque ne sia vittima", ha dichiarato la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani.

"Minacciare le istituzioni quando non sono rappresentate dalla tua parte politica e per di più con la stella a cinque punte, simbolo delle Br, è non solo un gravissimo atto intimidatorio ma un segnale antidemocratico a cui tutta la politica dovrebbe reagire compatta, da sinistra a destra. Fermiamo subito il clima di odio che si sta già avventando su questa legislatura. Le istituzioni si rispettano, infangarle significa essere illiberali". Così in una nota il deputato di Azione/Italia Viva Davide Faraone.

La Russa ringrazio per espressioni solidarietà

"Ringrazio sinceramente le forze politiche per le espressioni di solidarietà che mi hanno fatto pervenire ma voglio rassicurare tutti che una scritta vergata da mani ignote non mi ha minimamente turbato", ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Nella mia vita ho memoria di scritte anche assai peggiori verso di me e la mia parte politica. Anche stavolta avrei preferito, fosse dipeso da me, ignorare chi lancia il sasso e nasconde la mano, chi pensa che la minaccia o l'insulto possa sostituire il confronto. O peggio chi vorrebbe rivangare anni di violenza e terrorismo condannati dalla storia".