Valditara: "Per gli insegnanti 160 euro in più al mese"

Stipendi più ricchi per gli insegnanti. Ad annunciarlo è il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine di un evento a Bari. "Nell'ultima legge di Bilancio - ha spiegato Valditara - abbiamo messo soldi importanti, quindi ai 124 euro al mese che abbiamo dato nel passato contratto aggiungeremo altri circa 160 euro al mese per i docenti".

Valditara ha poi risposto alle domande sui vari problemi della scuola: dal sovraffollamento alla condizione spesso fatiscente degli istituti. "Il problema del mantenimento delle scuole - ha spiegato - è degli enti locali, noi abbiamo stanziato più di cinque miliardi di euro per l'intero sistema scolastico italiano, cifra mai vista prima, di cui tre miliardi e 900 milioni con i fondi del Pnrr e un miliardo trovati da noi all'interno del bilancio del ministero. Quasi il 20 per cento delle scuole italiane - ha rilevato - vengono ristrutturate e una parte importante di queste risorse va alla Puglia. Ora ci aspettiamo che gli enti locali facciano la loro parte". Valditara ha ricordato che è stato anche varato "un piano di semplificazione importante per quanto riguarda gli appalti nell'edilizia scolastica, che ha consentito di raggiungere il target del Pnrr, inoltre aumenteremo gli stipendi come li abbiamo aumentati a novembre 2022 dopo che da diversi anni il contratto era bloccato".

E dopo il caso della scuola di Pioltello, chiusa per Ramadan, continua a tenere banco la discussione sulla composizione delle classi e il numero di alunni stranieri presenti. Per Valditara le classi dovrebbero essere composte per la maggior parte da italiani. "Vogliamo l'inclusione degli stranieri non vogliamo le classi ghetto - ha ribadito rispondendo alle critiche dell'opposizione -. Ci dedicheremo al potenziamento dell'italiano e della matematica per quegli stranieri che sono nei rendimenti scolastici o nella conoscenza della lingua italiana alle prime armi o in grave ritardo purtroppo. Questo vuol dire fare una politica dell'inclusione, il resto sono soltanto chiacchiere".