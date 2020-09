Ci sono due senatori del MoVimento 5 Stelle positivi al coronavirus e quindi tutto il gruppo sta effettuando il test del tampone. Lo scrive l'agenzia di stampa AdnKronos.

Due senatori M5S positivi al coronavirus

Secondo Repubblica uno dei due senatori contagiati ha partecipato all'assemblea congiunta dei gruppi giovedì 24 settembre. L'altro invece era in videocollegamento. I due senatori sarebbero asintomatici. Nei giorni scorsi Francesco Mollame aveva annunciato di essere risultato positivo, e per questo ha partecipato solo in video conferenza alla recente assemblea dei gruppi. Lo stesso ha fatto l'altro senatore, che corrisponderebbe ad un parlamentare emiliano. Secondo l'agenzia di stampa Ansa invece nessuno dei due senatori era presente all'assemblea.

Intanto però saltano le sedute delle commissioni del Senato convocate oggi. Si tratta di una misura precauzionale. Secondo quanto scrive l'agenzia di stampa Ansa la sospensione potrebbe estendersi a domani. In questa settimana non sono previste sedute in Aula ma solo nellle commissioni. Il capogruppo al Senato Gianluca Perilli conferma: "Due senatori del gruppo MoVimento 5 Stelle sono risultati positivi al Covid 19 e subito dopo aver appreso l'esito del tampone si sono messi in isolamento domiciliare. I senatori M5S che sono entrati in stretto contatto con i due colleghi in queste ore si stanno sottoponendo al tampone e tutto il gruppo parlamentare sta adottando le necessarie misure previste dai protocolli, cosi' come abbiamo sempre fatto fin dall'inizio della pandemia da Coronavirus".