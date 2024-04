Come è finita la storia di Fini, Tulliani e la casa di Montecarlo

I giudici della quarta sezione collegiale del Tribunale di Roma sono entrati da alcuni minuti in camera di consiglio per decidere in merito alle richieste avanzate dalla Procura nel processo per la compravendita di un appartamento a Montecarlo, lasciata in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale.

Secondo l'accusa la casa di Montecarlo sarebbe stata acquistata da Giancarlo Tulliani attraverso società off-shore. Un'operazione effettuata nel 2008, per poco più di 300 mila euro. L'immobile sarebbe stato poi rivenduto nel 2015 fruttando un milione e 360 mila dollari. L'accusa per gli imputati è quella di riciclaggio. In particolare i pm hanno chiesto, tra le altre, una condanna a 8 anni di reclusione per l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini e 9 anni per la compagna Elisabetta Tulliani.

La sentenza è attesa in mattinata. Fini - oggi è un pensionato formalmente fuori dalla scena politica - è presente in tribunale. L'ex leader di An si dice vittima di un inganno ordito "da Giancarlo e dalla sorella Elisabetta che insistettero affinché mettessi in vendita l'immobile. Solo anni dopo ho saputo che il proprietario della casa era Tulliani e ho interrotto i rapporti con lui. Giancarlo mi disse che una società era interessata ad acquistarlo – aggiunge Fini nel corso del processo – ma non sapevo che della società facevano parte lui e la sorella: la sua slealtà e la volontà di ingannare e raggirare credo si sia dimostrata in tutta una serie di occasioni". Insomma, secondo la tesi di Fini, cognato e compagna avrebbero agito alle sue spalle.